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阿嬌自爆「閨密搶男友」 主角疑似娛樂圈內人

娛樂新聞組／綜合報導
阿嬌上節目，自爆曾被閨密搶走男友。（取材自微博）
阿嬌上節目，自爆曾被閨密搶走男友。（取材自微博）

香港女星阿嬌（鍾欣潼）節目中自曝曾被閨密搶走男友的經歷，她表示，自己曾把男友介紹給閨密認識，沒想到兩人在外地遇上，後來竟然在一起了。

新浪娛樂訊在本期的「怦然心動20歲」中，阿嬌自曝她什麼事都會跟閨密說，也把男友介紹給閨密認識，沒想到男友和閨密會相戀，這件事還是閨密親口對自己說的。她直言當時的心情就是「現在是在拍戲嗎？」

據報導，阿嬌在2018年12月和「醫界王陽明」賴弘國結婚，卻在2020年3月宣告離婚，僅維持14個月的婚姻生活戛然而止，此後她的感情世界便成為許多網友關注的焦點；近日她在節目上爆料自己曾有一任男友被閨密搶走，離譜的過程讓其他嘉賓都嚇傻，登上微博熱搜，引起熱議。

阿嬌近期擔任中國綜藝節目「怦然心動20歲」的固定班底，在最新一集的節目中，突然自爆先前的一段戀情，坦言當時有位感情很好的閨密，她生活中的大小事都會跟對方分享，還將自己的男友介紹給對方認識，沒想到閨密和男友在外地遇上，兩人就偷偷發展出不正當的關係了。

阿嬌說，得知男友劈腿並非自己發現的，而是閨密在一群人相約唱歌，把她拉到廁所裡揭露了兩人偷情的事實，當下她不敢相信自己的耳朵，傻眼直呼「現在是在拍戲嗎？」後來她調適自己心情，本想將怒氣壓下來，但仍發現自己沒有辦法繼續與閨密當朋友，於是就直接斷絕聯絡。

過了很久之後，阿嬌在路上意外碰到閨密，對方還怒氣沖沖地質問她「為什麼生我的氣？」讓她又一次無言說道「不知道自己錯在哪？」面對當時出軌的男友，她選擇果斷放生。這一段被雙重背叛的往事曝光後，也讓主持人大左聽完斷言「肯定是我們認識的人」，猜測事件主角都是娛樂圈內人，一旁的寧靜、Sunnee也直呼「超級狗血」。

阿嬌 中國 香港

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