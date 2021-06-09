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慶生不見馮清 王寶強合照美女疑有新歡

娛樂新聞組╱綜合報導
王寶強慶39歲生日，照片卻不見女友馮清。(取材自微博)
王寶強慶39歲生日，照片卻不見女友馮清。(取材自微博)

王寶強旗下公司工作人員近日分享一組王寶強慶生照，並配文寫道：「寶哥生日快樂。」王寶強表示他希望孩子們能夠快樂成長。

網易娛樂報導，此前，有網友曬出了王寶強與好友現身酒局的視頻，他身穿白色衛衣，頭戴白色鴨舌帽，多次被好友輪番敬酒，幾人還彼此親切地稱呼為一家人，他一飲而盡，十分豪邁。畫面中還有一名十分漂亮的女子，發現自己被拍後忙擋住了臉。

此外，又有一位神秘美女曬出了與王寶強的單獨合照，兩人挨得比較近，該女子穿著白色修身上衣搭配牛仔褲，長相精緻、身材優越，王寶強穿著黑色紅色拼接的外套，戴著白色帽子，看著狀態不錯。該女子的配文為：「無論你經歷著什麽，記得帶上你的陽光和微笑，去遇見溫暖和幸福。」還帶了「最珍貴的照片」「希望我們越來越好」的話題，引發熱議。

不少網友紛紛詢問這算不算王寶強的新女友，也有網友直接囑咐王寶強要把錢袋子看好，保護好自己別被騙了。

此前，王寶強的女友馮清照片曝光，她五官端正長相大氣，也是妥妥的一枚美女，還有網友爆料稱王寶強為女友開辦了工作室，實力寵女友。但該名女子發布的動態引發了網友熱議，猜測王寶強可能換了新的女友，但當事人並未回應。

王寶強的女友馮清是高顏質美女。(取材自微博)
王寶強的女友馮清是高顏質美女。(取材自微博)

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