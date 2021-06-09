打疫苗曬自拍照 劉燁驕傲自誇：我都沒哭

劉燁曬出自己接種完疫苗後的自拍照。(取材自微博)

男星劉燁近日在微博曬出自己接種完疫苗 後的自拍照，與網友分享打疫苗經歷：「疫苗接種完成，啥反應沒有。」

新浪娛樂報導，劉燁還驕傲自誇：「醫生小姐姐拿針扎我我的時候我都沒哭。」照片中的他戴著黑色口罩，手還按壓在剛剛打過針的胳膊上。粉絲評論調侃：「我不信，肯定哭了。」劉燁調皮回覆：「沒哭出聲。」有趣互動笑翻網友。

另據搜狐娛樂報導，電影 「守島人」即將上映，劉燁在劇中飾演男主角王繼才，詮釋他守島衛國32年的感人事蹟。

王繼才生前是江蘇省灌雲縣開山島民兵哨所所長，與妻子王仕花以海島為家，與孤獨相伴，把美好的青春年華奉獻給了中國海防事業。開山島位於黃海前哨，面積僅0.013平方公里，相當於兩個足球場大小，島上條件艱苦。

定檔海報中，劉燁立於疾風撲面、巨浪席捲的潮頭，孤寂的小島、堅毅的身影，守島人形象令人動容。

據報導，電影拍攝過程非常辛苦，沒有搭棚，在島上實拍，開機第一天就遇到了特大暴風雨。劉燁說他到島上的時候，導演 就覺得他太白了，讓他曬，最後暴曬脫了皮，給自己做了一身傷妝，導演才覺得他接近王繼才了。雖然很苦很累，但沒有人叫苦叫累，因為大家都在用王繼才的精神在拍這部片。