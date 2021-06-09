劉德華同框郭德綱 網驚呆：看不出相差11歲

劉德華和小12歲的郭德綱看似同齡人。(取材自微博)

相聲演員郭德綱日前在直播中自曝與劉德華私下聚餐了，還親切地稱呼其為「劉大爺」。聚餐合影隔日曝光，只見劉德華依舊凍齡，網友紛紛驚呼：完全看不出劉德華比郭德綱大了居然有11歲！

網易娛樂報導，郭德綱與劉德華的聚餐合影中可見，兩人在一間古色古香的餐廳吃飯，互相親密地攬著彼此。華仔的容顏身材幾乎沒有改變，還是那麼的英俊帥氣，郭老師穿著黑色休閒服飾，看上去十分隨和接地氣。兩人站一起毫無違和感，完全就像同齡朋友。

不過網友在得知劉德華大郭德綱11歲後，都紛紛驚呼「我以為他們倆年紀差不多」、「我的媽呀，劉德華比郭老師大這麼多」、「誰能想到這兩人差11歲」。也有人提議讓他們合作一版西河大鼓「忘情水」，還有網友調侃，都是「德」字的兄弟。

據報導，劉德華曾經多次在各種採訪中表達過對相聲藝術的熱愛，他還親臨現場去看過郭德綱的演出。有一次採訪中，被問到還想嘗試什麼角色時，劉德華直言想演一個相聲演員，因為覺得這個群體能夠一直堅持著藝術很不容易。

向來對於外貌管理很有一套的劉德華，之前曾曝光自己的晚餐菜色，可見有各種顏色食材，符合一天的營養均衡，而他也沒有全部吃完，只吃一半就結束用餐，讓網友大呼他是神仙。劉德華還曾透露：「基本上是一連吃三頓穀類食品，原味乳酪和少量白煮雞肉」，而且他已經30多年沒喝過冰水、冰飲品，因為熱飲有助於血液循環，不容易老。