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鄭愷開直播睡著 15萬人線上圍觀罵翻

娛樂新聞組╱綜合報導
鄭愷直播睡著，收看人數卻不減反增，有15萬人圍觀。(取材自微博)
鄭愷直播睡著，收看人數卻不減反增，有15萬人圍觀。(取材自微博)

男星鄭愷近年因綜藝「奔跑吧兄弟」人氣飆升，工作行程滿檔，但他不忘開直播與粉絲保持互動，不料日前卻在鏡頭前睡著，15萬人在線看著他睡覺，引發熱議。

最近鄭愷的新戲「超越」即將上映，他忙著幫作品跑宣傳。中新網報導，鄭愷在「超越」中不僅演繹男主，更是首次擔任電影監製。面對觀眾，他坦言「很緊張」，認為「就像高考交答卷」。為塑造出郝超越兩個時期的不同狀態，鄭愷先在前期減肥，又在兩個月內極速增肥40斤，身材變化帶來的視覺衝擊力被觀眾評價為「完全判若兩人」。

但他就算忙碌也沒忘記粉絲，仍抽空開直播。只見鏡頭前妝髮完整、穿著藍色西裝的鄭愷，全副武裝躺在沙發上，懷裡還抱著抱枕，一個放鬆就直接睡著。就這樣，鏡頭一直開著，而直播人數一直上漲，直上15萬人上線圍觀明星睡覺。而鄭愷終於睡醒後，還一臉得意跟粉絲說男星睡覺起來妝髮仍完美，「頭髮都不用動，繼續幹活，就是這麼神奇」。

沒想到此事也引來罵聲，有人質疑他開播也是工作的一部分，這樣等同失職，不太合理，鄭愷事後也解釋，他不是故意在鏡頭前睡覺，是因為前一天開了10小時直播，接著又拍戲到半夜3時，才睡了3小時又起來上工，才會在直播時休息了一下，「沒有想到大家反響那麼熱烈」。

鄭愷工作滿檔。(取材自微博)
鄭愷工作滿檔。(取材自微博)

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