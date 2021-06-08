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甜蜜非真？ 陳數為老公趙胤胤慶生 發文惹議

娛樂新聞組／綜合報導
陳數和老公趙胤胤的合照。（取材自微博）
陳數和老公趙胤胤的合照。（取材自微博）

女星陳數日前發文為老公慶生，令人疑惑的文案引起了熱議。

貓眼娛樂報導，凌晨鋼琴家趙胤胤曬出與陳數的合照並對她表白，可以看到陳數和老公都戴著眼鏡，兩人穿著也比較簡單、舒適，趙胤胤還一臉笑意的緊緊抱著陳數，看起來很是甜蜜。

不過隨後陳數轉發動態的文案令大家有些疑惑，她寫道：「凡事過往，皆為序章，祝你平安健康，順遂喜樂。」這句話一時間令不少網友猜測陳數和趙胤胤已經離婚。

陳數發文為老公慶生，文案引起了熱議。（取材自微博）
陳數發文為老公慶生，文案引起了熱議。（取材自微博）

有網友直接留言到：「過往？看文案以為是離了。「不過也有一些粉絲表示只要陳數過得開心幸福就行，支持她的一切決定。看來大家對陳數的婚姻似乎有些不太看好。

據悉，陳數在之前合作的導演孫周的介紹下結識了趙胤胤，而且這時的趙胤胤已離婚還帶一個兒子，不過陳數並不在意。2011年，兩人在峇里島舉行了一個小型婚禮，婚後陳數為了照顧趙胤胤的兒子一直沒有要自己的孩子，不得不說，陳數身為後媽能做到這個地步，著實令人敬佩。

但趙胤胤在婚後多次被拍與女生同行，從視頻中可以看到趙胤胤與該女生靠得有些近，周圍也有一眾好友，看起來並無什麼異常。

但是鏡頭一轉著實令人咋舌，只見趙胤胤和該女生的鞋子似乎是情侶款，白色的鞋子搭配粉紅色的鞋帶，後來兩人還一起乘車離開。不過也有網友表示可能只是朋友關係罷了，後面趙胤胤表示女方是他表妹。

雖然陳數的文案有些引人猜測，但兩人的合照看起來還是十分甜蜜的，大家還是不要過多猜測，靜靜等待他們的回應吧。

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