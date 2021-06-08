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和黃曉明有無離婚？ Baby戴回「皇冠婚戒」說明一切

記者黃保慧／綜合報導
Angelababy上新節目「心動的信號4」戴回鑽石婚戒，力破婚變傳聞。（取材自微博）
Angelababy上新節目「心動的信號4」戴回鑽石婚戒，力破婚變傳聞。（取材自微博）

男星黃曉明和Angelababy（楊穎）結婚五年，育有一子，近年頻傳婚變，兩人始終沒有正面回應，最近卻動作不斷力破謠言，Angelababy在中國最新節目「心動的信號4」海報拍攝，還戴回鑽石婚戒，保住婚姻。

黃曉明（左）、Angelababy（右）結婚五年頻傳婚變。（取材自微博）
黃曉明（左）、Angelababy（右）結婚五年頻傳婚變。（取材自微博）

Angelababy接下新節目「心動的信號4」，為了節目拍攝官宣海報，照片中她身穿白色蕾絲洋裝，拿著一朵粉色的玫瑰，有眼尖網友發現大亮點，就是她手上戴的大鑽戒，正是黃曉明為她打造的「皇冠戒指」，讓離婚疑雲不攻自破。

他們會有如此多離婚傳言，主因是，他們剛結婚時高調放閃，更同台合唱、在機場被拍到恩愛相擁，但隔沒幾年就開始傳出Angelababy摘下婚戒、黃曉明與其他女生同遊，2019年更爆出一起出席央視的中秋晚會卻不同台，連在飯店也不是住同一間房，兩人還一前一後現身機場。

後來全民皆偵探，一有蛛絲馬跡就在微博上討論，不過，近期就有博主表示，香港知名娛樂記者白露眉透露曾和當事人求證，當時黃曉明誠懇回應不是真的，黃曉明在2019年開始工作進入低潮時，Angelababy還給予鼓勵和支持，兩人之所以會傳出分居婚變，其實是因為各自忙工作所致。

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