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兩岸聯姻 趙傳、馬景濤破局 陳妍希、吳奇隆幸福

記者楊起鳳、李姿瑩／綜合報導
趙傳表示早就和陸妻離婚11年。（本報資料照片）
趙傳表示早就和陸妻離婚11年。（本報資料照片）

大S和汪小菲十年婚姻生變，種種衝突再度顯示兩岸婚姻經營大不易。演藝圈中不乏兩岸聯姻，像趙又廷和高圓圓、陳妍希與陳曉、吳奇隆劉詩詩等，至今都維持著甜蜜形象。但破局的怨偶更多，吳奇隆經歷過一段失敗婚姻才覓得良緣，趙傳先前自招早就和陸妻離婚11年，彼此歧異難以磨合。

因為工作需要，藝人常往返兩岸，康康、沈世朋都是娶大陸美眉當另一半。台灣男星邱心志2006年和大陸演員王藝璇結婚，但之後兩人離婚，大兒子跟他父母住，小兒子則跟媽媽，據了解他們當初因為生活習慣、南北差異，王藝璇與公婆也處理不好關係，兩人感情逐漸消散，後來邱心志又愛上同劇的大陸女星。

馬景濤2007年與小他21歲的中國女演員吳佳尼結婚，2017年離婚。（取材自微博...
馬景濤2007年與小他21歲的中國女演員吳佳尼結婚，2017年離婚。（取材自微博）

馬景濤在2007年時與小他21歲的中國女演員吳佳尼結婚，並且在2017年時離婚，結束10年的婚姻，然而男女雙方從未公布離婚的原因，據知主要是因為年齡相差太多，價值觀和行事風格都不同。兩人目前還是好友，甚至孩子的畢業典禮也會一起出席。

陳妍希(右)與老公陳曉至今仍幸福甜蜜。（取材自臉書）
陳妍希(右)與老公陳曉至今仍幸福甜蜜。（取材自臉書）

陳妍希與陳曉則屢被唱衰，不過兩人至今仍幸福甜蜜，陳妍希曾透露維繫婚姻的方法就是：「日子還是我們自己在過，我們穩穩當當、開心地過著我們的小日子，對我來說，外面的那些東西真的不重要。」讓網友稱讚她豁達大器。

吳奇隆(右)與老婆劉詩詩十分恩愛。（取材自臉書）
吳奇隆(右)與老婆劉詩詩十分恩愛。（取材自臉書）

吳奇隆與劉詩詩的婚姻也讓外界羨慕，吳奇隆對劉詩詩疼愛有加，幾乎財產都歸給老婆名下，兩人目前又有兒子步步，讓家庭更穩固。

吳奇隆 劉詩詩 台灣

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