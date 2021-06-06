余文樂夜店抽菸摟妹？ 妻：跟姐姐聊天而已

余文樂(右)2017年與台灣皮帶千金王棠云結婚，不時分享放閃照。（取材自Instagram）

港星余文樂2017年與台灣 皮帶千金王棠云結婚三年多，婚後育有一子一女，生活幸福美滿，近期余文樂頻爆負面新聞，更傳出在5月底曾現身香港 夜店狂歡，甚至與辣妹親密咬耳朵，與他在Instagram自曝驚恐症復發的狀態相差很大，他的妻子聞及此事在限動發文力挺，寫道「阿樂跟姐姐之間聊個天而已......祝大家周末愉快。」

王棠云發文力挺余文樂。（取材自Instagram）

香港01報導指出，余文樂在夜店狂歡時，不戴口罩 抽菸已惹議，卻還與辣妹曖昧咬耳朵，消息一出，在微博上也掀起討論。不過王棠云立刻發文力挺，「阿樂跟姐姐之間聊個天而已，在Party想講話也只有這種方式吧」，為丈夫公開解釋與辣妹咬耳朵的真相，還幽默回問爆料者「還是有人是傳簡訊」、「如果有其他推薦的方式請告訴我」，並擺出一張被余文樂捧臉的照片，直呼「覺得沒什麼」。

另據鏡周刊報導，39歲的余文樂遭港媒爆料，他與友人現身香港中環夜店，抽菸抽得不亦樂乎，身邊都是20來歲的妙齡女，和余文樂有說有笑，不時摟摟抱抱，而且余文樂還續攤另間夜店，與正妹喝酒作樂，搭肩熱舞，被說「作為兩個孩子的爸，我覺得他觸碰到底線」。