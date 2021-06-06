「幸福三重奏」有魔咒？ 大S接力小愛鬧離婚

汪小菲（左）、大S在「幸福三重奏」曬恩愛。（取材自微博）

台灣女星大S 日前單方面宣告「離婚手續正在辦」，巧妙的是，前陣子也鬧婚變的江宏傑、福原愛 ，和他們為「幸福三重奏」同一季固定來賓，且當初這段台日婚姻人人稱羨更被封「模範夫妻」，在當時兩對夫妻更常被比較，沒想到好景不常，三年後兩對的婚姻都走向破局之路，在節目中的恩愛表現，看來格外諷刺，同一季「幸福三重奏」三對死了兩對，就只剩陳建斌和蔣勤勤倖存。

福原愛、江宏傑夫婦上「幸福三重奏」。（取材自微博）

大S在參加節目前，因為懷了第三胎但胚胎發育不全而流產，在節目中情緒格外脆弱。汪小菲 對老婆呵護備至，反而怨怪老婆生活重心都放在小孩上，為兒女犧牲付出，夫妻倆已經長達四年半沒享受過兩人世界。

相較於當時正新婚的江宏傑和福原愛，大S和汪小菲呈現的是老夫老妻之間的情緒。大S在節目中的表現時常被網友找碴，尤其一番「不剝蝦」的理論，竟遭兩岸三地網友群起撻伐。汪小菲夾在中間扮演寵妻狂魔角色，只要發現輿論傷害老婆，就會立刻發文捍衛大S。

在汪小菲眼中，大S永遠像「流星花園」中的杉菜單純美好，就連在節目中幫老婆畫素描，眼睛都閃著愛火。只是兩人間的磨合過程也在節目中表露無遺，從對「壽司」的外語說法到喝柳橙汁，都能成為吵架的導火線。大S甚至一度情緒失控，大罵汪小菲：「你不要講一些惹我生氣的話好不好！」但汪小菲一頭霧水，根本不知道老婆為何發火。