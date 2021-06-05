劉亦菲、陳曉劇透照盛世顏值 劉粉投降不抵制了

劉亦菲的古典扮相，空靈氣質有「神仙姐姐」的封號。（取材自微博）

女星劉亦菲 有許多經典古裝劇作品，她的古典扮相空靈氣質有「神仙姐姐」的封號，不久前她和男星陳曉合作的新劇「夢華錄」開拍，但在去年12月消息曝光卻引起劉粉抵制；最近兩人片場照流出，網友被兩人盛世顏值震撼，直呼投降了、「怎麼可能不原諒」。

綜合媒體報導，「夢華錄」首日拍攝，劉亦菲和陳曉就有吻戲，兩人在小船上甜蜜熱吻，搭配紛飛的花瓣，簡直就是夢境中會出現的浪漫場景；日昨微博 再瘋傳片場照，更吸引粉絲「圍觀」。

劇中劉亦菲多套古裝都不枉她「神仙姐姐」稱號，宛如古典小說 裡走出來的女子；而陳曉過去經常拍攝古裝劇，因此也有人稱他「古裝男神」，許多網友都被兩人這次的妝髮驚豔。

陳曉經常拍攝古裝劇，有人稱他「古裝男神」。（取材自微博）

劇透照曝光後，當初那些抵制兩人合作的聲浪都消失，紛紛讚嘆這對盛世美顏組合，「這根本古裝顏值新一輪巔峰」、「很久沒有看到神仙姐姐的古裝劇，期待期待」。

據了解，「夢華錄」最初公開男女主角人選時，曾引發雙方粉絲衝突，劉亦菲的粉絲指出陳曉曾發文批評過女神，原來是陳曉曾將王祖賢與劉亦菲飾演的聶小倩一角做比較，如今又與劉亦菲合作，令粉絲非常憤怒，發起了抵制。