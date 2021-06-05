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王力宏APP吸金 夫妻平台2年未互動被傳婚變

娛樂新聞組／綜合報導
王力宏（左）首次拜訪方文山工作室，見滿室書山讚嘆「像是在爬一座東方文學山」。（圖：宏聲提供）
王力宏（左）首次拜訪方文山工作室，見滿室書山讚嘆「像是在爬一座東方文學山」。（圖：宏聲提供）

有網友近日在論壇質疑王力宏疑似婚變，並發帖稱：「王力宏和他老婆李靚蕾也許婚姻出了問題，社交平台停止互動已經兩年了」，此貼一出，立馬引發熱議。據網友扒出的紀錄來看，王力宏上一次在社交平台上公開提到老婆還是在2019年2月4日的情人節。

綜合媒體報導，王力宏和小10歲的圈外太太李靚蕾2013結婚，育有兩女一子，王力宏婚後時常曬出夫妻二人外出遊玩的合影，然而，這一切從2019年6月後便戛然而止。且李靚蕾最後一次在社交平台上提到老公是在同年的父親節（6月16日）。然而，在此之後，兩人的社交動態中再未出現對方的身影，無論是雙方的生日，還是紀念日、情人節等，都不見王力宏和李靚蕾公開互動。

網友指出，此前夫妻互動還是挺頻繁的，每每到了重要節日都會公開秀恩愛，但是到了2019年下半年之後就停止了互動，這一點難免讓人心生質疑。

據了解，王力宏近來致力研發科技教育APP「月學」第一學期歌唱教學課程結業，吸引來自全球各地2萬多名學生拜師，預估入帳近1.5億台幣（約544萬美元）的學費收入，第二學期將啟動，並增加一門大師課，邀來華語樂壇中國風歌詞創作代表人物方文山加入師資，於7月開課傾囊相授歌詞創作。

身為「校長」的王力宏將所得利潤全部投入在擴大課程規模，以及增加課程的多元化上，他表示：「開發月學APP的初衷，就是希望讓每個人都可以不限時間、空間，點開APP就能夠跟各個領域最頂級的大師學習。」第二學期依舊保留王力宏的歌唱教學課程，並加上50多座華語流行樂壇作詞相關音樂獎項肯定的方文山教學歌詞創作，華語樂壇兩位強強聯手，勢必成為學員們的福祉。

中國 教育 利潤

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