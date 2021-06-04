張柏芝第4胎想生女：再生兒子會瘋

張柏芝日前突發豪語想再生個女兒，讓外界認為她已經做好再生第四胎的打算。（取材自微博）

41歲港星張柏芝 生了三個兒子還嫌少？日前突發豪語，表示還想再生個女兒，讓外界認為她已經做好再生第四胎的打算。

張柏芝日前上綜藝真人秀「讓生活好看2」，和幾位女星到風光明媚的浙江烏鎮，坐在河邊暢談心事，也讓她放鬆到不顧形象大吃大喝，甚至將生孩子的想法全都說了出來。

張柏芝承認，自己其實也想生個女兒：「因為我想如果她生小孩了，可以給我帶，兒子常都是交給老婆搞定。」不過張柏芝笑言，不會為了想要女兒而生小孩：「因為萬一又生個兒子，我會瘋的，順其自然可以，但不是為了女兒而要。」

她還說帶孩子並不辛苦，但長大後的叛逆期「好害怕」：「因為怕自己說錯了一句話，或者是做錯了一個事情，他就不跟你說話了，所以我現在盡量都去做他的朋友。」張柏芝更喊話媒體：「公眾人物兒子做錯事情請多多體諒。」

香港 01報導，有些女藝人懷孕後會失去很多工作機會，甚至被大家淡忘，但張柏芝當初一早就計畫好一切：「因為我自己是很想要生小孩的，所以那個時候我就已經想好了，生小孩之前，先拍好多一點作品，錄好多一點歌，懷孕其實很快，十個月，那段時間公司一直在推，當小孩出來了，觀眾沒有覺得你離開過。」