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台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

蕭敬騰打疫苗後上海露面 「雨神」上身

娛樂新聞組╱綜合報導
蕭敬騰打疫苗後首亮相，在上海出席品牌活動。(取材自Instagram)
蕭敬騰打疫苗後首亮相，在上海出席品牌活動。(取材自Instagram)

台灣金曲歌王蕭敬騰（老蕭）在上海接種免費疫苗後首亮相，和女星楊紫、男星鍾漢良一起出席品牌活動，蕭敬騰看起來精神狀態都不錯。

新浪娛樂報導，蕭敬騰3月飛大陸工作， 他日前在上海施打中國國藥疫苗後返回飯店休息，近日受邀出席COACH活動，與過去被封為「小太陽」的鐘漢良同場。有趣的是，素有「雨神」稱號的老蕭，一抵達時裝秀現場，立刻下起雨來，「小太陽」不敵「雨神」，意外成為話題。

蕭敬騰日前在微博寫道：「上海，不潮不出街，蕭敬騰在上海。」隨文PO一張全身照，只見他戴著棒球帽、口罩，身穿黑色休閒衣褲，一派輕鬆。

有個網友詢問蕭敬騰：「聽說騰哥已經打好疫苗了。」他看到以後，火速回了一個推眼鏡的表情符號，也一一回覆其他網友的留言，回敬讚美他口罩可愛的人，作風親民。

台灣疫情持續炸鍋，進入第三級警戒，凡外出一定要配戴口罩，但疫苗的數量目前仍供不應求，時常在大陸工作的蕭敬騰，3月中就率領團隊飛往大陸隔離，再赴珠海參加真人秀節目，接著抵達上海，整個團隊共12人提前預約疫苗施打。

蕭敬騰經紀人表示只要持有台胞證，就能免費接種疫苗，他施打的是國藥疫苗，已在上海同仁醫院觀察完畢，狀況一切良好，預計21天後安排第二劑施打。

蕭敬騰 疫苗 口罩

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