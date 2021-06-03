沈夢辰自我調侃 「催婚海濤催不動」

沈夢辰（左）和杜海濤（右）結婚的傳聞沒停過。（取材自微博）

沈夢辰無奈表示，並不是女藝人不想結婚，而是婚後的女藝人，很大可能會被行業拋棄。據網易娛樂報導， 沈夢辰2日晚在節目中透露因為頻傳婚訊，原本已經擔任的幾個代言工作險些遭遇換人，「有時候工作不是你想不停就不停的，結婚生小孩很容易被這個行業給拋棄。」同時她表示，因為自己所代言的是少女品牌，結婚後進入另一階段，和品牌概念不太符合。

先前有傳言稱杜海濤、沈夢辰將於6月在三亞舉辦婚禮的傳聞流出，當事人沈夢辰也在節目中正面回應，她表示自己都不知道6月要在三亞舉辦婚禮，也找杜海濤確認過信息，確認雙方都不知情，所以是假消息。但沈夢辰也甜蜜表示，面對越來越多的催婚消息，「我們該結婚了」。而沈夢辰在脫口秀節目中也調侃「催婚海濤根本就催不動」，引發網友熱議。兩人交往多年一直未結婚令不少網友懷疑感情生變，更被曝出近日兩人互相取關等消息，分手傳聞越發熱烈。

杜海濤、沈夢辰曾在5月13日，同時發微博 ，曬出兩人親密合照，並配文：「我們好著呢~」。照片中，兩人對鏡比V，動作親暱，並配上了愛心表情包，甜蜜十足，力破近日關於兩人分手的傳言。

杜海濤的經紀人也在朋友圈中曬出杜海濤與沈夢辰的合影力爭兩人感情依舊，還用兩人的同款話術寫道：「他們好著呢」，幫忙闢謠有關分手的傳聞。