我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾41%民眾 已完成疫苗接種

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

沈夢辰自我調侃 「催婚海濤催不動」

娛樂新聞組／綜合報導
沈夢辰（左）和杜海濤（右）結婚的傳聞沒停過。（取材自微博）
沈夢辰（左）和杜海濤（右）結婚的傳聞沒停過。（取材自微博）

沈夢辰無奈表示，並不是女藝人不想結婚，而是婚後的女藝人，很大可能會被行業拋棄。據網易娛樂報導， 沈夢辰2日晚在節目中透露因為頻傳婚訊，原本已經擔任的幾個代言工作險些遭遇換人，「有時候工作不是你想不停就不停的，結婚生小孩很容易被這個行業給拋棄。」同時她表示，因為自己所代言的是少女品牌，結婚後進入另一階段，和品牌概念不太符合。

先前有傳言稱杜海濤、沈夢辰將於6月在三亞舉辦婚禮的傳聞流出，當事人沈夢辰也在節目中正面回應，她表示自己都不知道6月要在三亞舉辦婚禮，也找杜海濤確認過信息，確認雙方都不知情，所以是假消息。但沈夢辰也甜蜜表示，面對越來越多的催婚消息，「我們該結婚了」。而沈夢辰在脫口秀節目中也調侃「催婚海濤根本就催不動」，引發網友熱議。兩人交往多年一直未結婚令不少網友懷疑感情生變，更被曝出近日兩人互相取關等消息，分手傳聞越發熱烈。

杜海濤、沈夢辰曾在5月13日，同時發微博，曬出兩人親密合照，並配文：「我們好著呢~」。照片中，兩人對鏡比V，動作親暱，並配上了愛心表情包，甜蜜十足，力破近日關於兩人分手的傳言。

杜海濤的經紀人也在朋友圈中曬出杜海濤與沈夢辰的合影力爭兩人感情依舊，還用兩人的同款話術寫道：「他們好著呢」，幫忙闢謠有關分手的傳聞。

微博

上一則

全智賢爆結束9年婚 豪門老公疑外遇離家出走

下一則

閃電俠女主角 丹妮兒演而優則導

延伸閱讀

寧靜大陣仗買奢侈品 3助理護駕幫拎包

寧靜大陣仗買奢侈品 3助理護駕幫拎包
「心動」藏不住 王子文眼裡只有吳永恩

「心動」藏不住 王子文眼裡只有吳永恩
上次超惹火…章澤天再曬素顏健身照 清純大學生模樣

上次超惹火…章澤天再曬素顏健身照 清純大學生模樣
41歲姚晨自拍美照賣萌 粉絲：秒回18歲

41歲姚晨自拍美照賣萌 粉絲：秒回18歲

熱門新聞

湯唯當年與梁朝偉拍攝「色，戒」。(本報資料照片)

湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因

2021-05-28 20:03
張柏芝多次因為肚凸而屢傳懷第4胎。圖／摘自微博

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

2021-05-27 14:19
張柏芝先前多次被拍到肚子凸出，因而被屢傳懷第四胎。（取材自微博）

張柏芝「神秘富商男友」露面：我們在一起10年了

2021-05-28 02:30
胡歌出席新劇發布會，部分網友覺得他略顯消瘦。(取材自微博)

胡歌罕見亮相 身形消瘦顯老態模樣曝光

2021-05-27 02:44
喬勞拉(右)和老婆不幸罹難。（取材自Instagram）

「新泰山」男主角喬勞拉墜機亡 同行妻子也喪命

2021-05-30 20:47
張庭（右）、林瑞陽。（記者徐兆玄／攝影）

林瑞陽慶生 張庭下跪 網酸：希望這家人能治療

2021-05-28 04:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣
人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站

人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站
家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪