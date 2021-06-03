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吳亦凡連劈4正妹 網友批渣男 「到底幾個女友」

娛樂新聞組／綜合報導
吳亦凡先傳帶1名女性看電影，後又傳出和3網紅有感情糾葛。（取材自微博）
吳亦凡先傳帶1名女性看電影，後又傳出和3網紅有感情糾葛。（取材自微博）

中國男星吳亦凡外型高挑帥氣，多年來穩坐流量男神寶座，不過感情世界卻令人有如霧裡看花，幾天前包場帶1名女性看電影的畫面剛外流，2日又被公開和另3位網紅在感情上有糾葛，複雜的感情狀態讓網友看傻眼，直呼真的是渣男。

2日先有一名網友爆料，自己年僅18歲的朋友都美竹是吳亦凡女友，因為怕影響對方事業，一直很低調，但吳亦凡卻在4月開始搞失蹤，都美竹因為遭到冷暴力的關係陷入憂鬱，這名網友看不下去站出來發文：「她從上小學開始就是一個懂事乖巧的女孩，沒想到會讓吳亦凡先生給傷害成這個樣子。」

同時網友也曬出都美竹和吳亦凡的聊天畫面截圖，當中包含吳亦凡私下的自拍照，而都美竹的姐姐也表示，都美竹在看到吳亦凡包場帶女生看電影的爆料後，才發現自己從4月起被冷處理的原因，進而情緒崩潰。

沒想到隨後又一名網紅象韵潔跳出來承認，自己和吳亦凡有好感而了解接觸過，在她眼裡，對方就是一個單純渴望愛情的男孩，「感情的事沒有誰對誰錯，希望各自安好。」然而象韵潔並不是這場情愛糾葛的終點。

另一位網紅宋宋璨也跳出來發文，曝光和吳亦凡從2月到5月的聊天記錄，男方總是親暱地叫她「寶」、「寶貝」，還會用疊字「晚安安」調情，宋宋璨則稱呼他哥哥，只是如今八卦連環爆，她自嘲：「吳亦凡哥哥真多妹妹。」也讓「吳亦凡有幾個女朋友」成為微博熱搜話題。

宋宋璨。 圖／擷自微博
宋宋璨。 圖／擷自微博
都美竹。（取材自微博）
都美竹。（取材自微博）
微博象韵潔。 （取材自微博）
微博象韵潔。 （取材自微博）

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