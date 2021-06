莫文蔚重唱初戀 憶邂逅就定終身

莫文蔚重新演繹電影「食神」的插曲「初戀」。(圖:莫家寶貝工作室提供)

Karen莫文蔚過去演繹的多首電影 歌曲作品,其中一首來自電影「食神」的「初戀」,令人回味再三。在即將推出的專輯「The Voyage」中,Karen重新演繹清新的「初戀」,在「食神」裡有一幕周星馳幻想與粉絲會面的情節,穿著校服在大街小巷尋覓芳蹤,背景音樂正是迎著「初戀」而上。

「初戀」原是香港80年代歌手林志美演唱改編自日本歌手村下孝藏的同名作品,後來劇組才邀請在「食神」演出火雞姐一角的Karen重新灌錄。Karen這次選擇重唱「初戀」,希望以一把木吉他伴奏,帶出初戀簡單的純粹。與先前推出的「The Way You Make Me Feel」及「戀一世的愛」一樣,「初戀」繼續以邊拍MV邊現場收音方式收錄,Karen這次與吉他手一同坐上小艇拍攝,笑言:「這首歌來自80年代,划艇是當年情侶拍拖的指定活動,我和吉他手在艇上演唱的畫面,相信會喚起不少人談戀愛時的難忘片段。」

船上拍攝時,小艇在浪中載浮載沉,於是導演 特別安排水流較慢的水域拍攝,以免小艇過度搖晃,所幸Karen從不暈船,導演窩心的安排,讓Karen全程投入演繹之餘,還能擺出優雅台風;也為「初戀」這首歌加入最佳音效!

其實初戀對Karen來說,是一段永恆的記憶,因為丈夫Johannes就是她的初戀對象。當年只有17歲的Karen,因為拿到獎學金,便遠赴義大利 聯合國際書院求學,那時候認識了Johannes,二人情竇初開,發展了Puppy Love,不過戀情只維持了一年;直至多年後,二人重逢愛火重燃,更在2011年修成正果。

而那一年也是Karen第二次拿到金曲歌后殊榮,才會興奮在台上高呼:「我這次要好好慶祝一下,最好的慶祝方式就是今年我要結婚,然後最不可思議的是跟我17歲的初戀男朋友結婚。」