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莫文蔚重唱初戀 憶邂逅就定終身

記者許晉榮╱綜合報導
莫文蔚重新演繹電影「食神」的插曲「初戀」。(圖：莫家寶貝工作室提供)
莫文蔚重新演繹電影「食神」的插曲「初戀」。(圖：莫家寶貝工作室提供)

Karen莫文蔚過去演繹的多首電影歌曲作品，其中一首來自電影「食神」的「初戀」，令人回味再三。在即將推出的專輯「The Voyage」中，Karen重新演繹清新的「初戀」，在「食神」裡有一幕周星馳幻想與粉絲會面的情節，穿著校服在大街小巷尋覓芳蹤，背景音樂正是迎著「初戀」而上。

「初戀」原是香港80年代歌手林志美演唱改編自日本歌手村下孝藏的同名作品，後來劇組才邀請在「食神」演出火雞姐一角的Karen重新灌錄。Karen這次選擇重唱「初戀」，希望以一把木吉他伴奏，帶出初戀簡單的純粹。與先前推出的「The Way You Make Me Feel」及「戀一世的愛」一樣，「初戀」繼續以邊拍MV邊現場收音方式收錄，Karen這次與吉他手一同坐上小艇拍攝，笑言：「這首歌來自80年代，划艇是當年情侶拍拖的指定活動，我和吉他手在艇上演唱的畫面，相信會喚起不少人談戀愛時的難忘片段。」

船上拍攝時，小艇在浪中載浮載沉，於是導演特別安排水流較慢的水域拍攝，以免小艇過度搖晃，所幸Karen從不暈船，導演窩心的安排，讓Karen全程投入演繹之餘，還能擺出優雅台風；也為「初戀」這首歌加入最佳音效！

其實初戀對Karen來說，是一段永恆的記憶，因為丈夫Johannes就是她的初戀對象。當年只有17歲的Karen，因為拿到獎學金，便遠赴義大利聯合國際書院求學，那時候認識了Johannes，二人情竇初開，發展了Puppy Love，不過戀情只維持了一年；直至多年後，二人重逢愛火重燃，更在2011年修成正果。

而那一年也是Karen第二次拿到金曲歌后殊榮，才會興奮在台上高呼：「我這次要好好慶祝一下，最好的慶祝方式就是今年我要結婚，然後最不可思議的是跟我17歲的初戀男朋友結婚。」

莫文蔚重新演繹電影「食神」的插曲「初戀」。(圖：莫家寶貝工作室提供)
莫文蔚重新演繹電影「食神」的插曲「初戀」。(圖：莫家寶貝工作室提供)

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