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兒童節沒陪兒子？趙麗穎獨自一人嗨玩射擊

娛樂新聞組╱綜合報導
趙麗穎六一兒童節沒陪兒子，反而獨自一人嗨玩射擊。(取材自微博)
趙麗穎六一兒童節沒陪兒子，反而獨自一人嗨玩射擊。(取材自微博)

女星趙麗穎4月底閃電布與馮紹峰離婚，兒子由兩人共同撫養。剛過的六一兒童節，趙麗穎沒陪兒子，反而獨自一人嗨玩射擊。

來源：YouTube

網易娛樂報導，與馮紹峰離婚後的趙麗穎並沒有顯得疲憊滄桑，她在六一兒童節當天寫道「六一快樂，不僅在今天，任何時候我們都要做一個童真不滅的大人」，並分享了生活照，包括在遊樂場所玩射擊和開卡丁車的畫面。可見她戴著口罩、耳機，持槍姿勢又酷又颯。

趙麗穎的照片引來大批網友留言，粉絲大讚「姐姐好美」，但也有網友質疑「不用陪小孩嗎」。對此趙麗穎則沒有任何回應。

報導稱，趙麗穎、馮紹峰因2016年合作電影「西遊記女兒國」結緣，私下互動親密，還曾被拍到穿情侶裝約會、同回酒店過夜，2018年官宣結婚，並秀出結婚證。兩人雖低調，但不時放閃，馮紹峰還曾在節目中，詢問求婚鑽戒克拉數的要求，還有主持人回應「女生生日數字最好」，他立刻說出趙麗穎的生日。

「日子很長，過去很好，願未來更好」趙麗穎與馮紹峰後來同步宣布離婚的聲明，讓不少粉絲相當驚訝！兩人均稱是和平分手，會共同扶養兒子，盼「未來更好」。

趙麗穎六一兒童節沒陪兒子。(取材自微博)
趙麗穎六一兒童節沒陪兒子。(取材自微博)

趙麗穎 口罩 電影

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