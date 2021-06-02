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寧靜大陣仗買奢侈品 3助理護駕幫拎包

娛樂新聞組╱綜合報導
網友曬出在奢侈品店偶遇寧靜(左一)的照片。(取材自微博)
網友曬出在奢侈品店偶遇寧靜(左一)的照片。(取材自微博)

女演員寧靜逛奢侈品店，不僅有三人陪同，還有專人幫拿包，她則兩手空空，女王氣場十足。

來源：YouTube

網易娛樂報導，近日有網友曬出在奢侈品店偶遇女演員寧靜的照片，照片中可見寧靜穿白色長袖，手拎黑色小包站在櫃檯面前挑選商品，一頭黃髮非常吸睛。

當天，還有另一網友在另一個奢侈品店也偶遇了她，這時寧靜已從店中結完帳準備離開，她後面跟著三名助理隨行，其中一名助理專門替她拎著新買的包，寧靜擇一個人大步走在最前面，兩手空空，女王氣場強大。

媒體報導，48歲寧靜去年參加大齡女星選秀節目「乘風破浪的姐姐」，播出後掀起一陣話題，她與伊能靜、萬茜、張雨綺等人廣受討論，寧靜最後奪得冠軍，和其他六位女星組成女團「二次出道」，但在3個月之後女團宣布解散。

個性豪爽的寧靜直白的說：「唱跳需要很多時間練習，我沒有這麼多力氣。」

隨後，她加入創造營2021選秀節目成為創始人代表，她真誠而不假掩飾的評論風格，也令「靜姐」在年輕粉絲中掀起一股崇拜風潮，收獲了不少年輕粉絲。

她在微博上寫下，一開始只當是錄一檔不錯了好幾年的綜藝節目，沒想到卻被一群勇於表達自我的男孩子們打動，「夢想這件事會突然變得閃閃發光，而野心這種東西，就是用來實現的」，她豪不吝惜自己的讚美，還在微博中貼出參加男團選秀的成員照片。 

寧靜。(取材自微博)
寧靜。(取材自微博)

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