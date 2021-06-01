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蘇芒合照「被消失」？網友轟章子怡勢利眼

娛樂新聞組／綜合報導
媒體表示，章子怡在發與圈內好友的聚會照片時，將原本五個人的合照，裁剪成了四個人。（視頻截圖）
媒體表示，章子怡在發與圈內好友的聚會照片時，將原本五個人的合照，裁剪成了四個人。（視頻截圖）

章子怡日前上傳與圈內好友的聚會照片，但眼尖的媒體卻發現，照片原本應是五個人的合照，竟被裁剪成了四個人，而這位「被消失的第五人」竟是與章子怡有多年「閨蜜情」的蘇芒。

來源：YouTube

網易娛樂報導，章子怡日前在社交平台分享的有和章澤天、劉嘉玲的四人合照，也有和劉雨昕的三人合照，還有她自己和劉嘉玲的二人合照，卻唯獨看不見當天也在現場的蘇芒。報導指出，有趣的是，如果點開照片放大仔細看的話，可以看見在劉雨昕的旁邊，的的確確還存在著一位穿條紋長裙的「姊姊」。難道章子怡真如外界猜測的那樣，特意把蘇芒「裁」掉了嗎？

從該媒體放出的另一張圖片來看，坐在劉雨昕旁邊的人，被證實確實是蘇芒。（視頻截圖）
從該媒體放出的另一張圖片來看，坐在劉雨昕旁邊的人，被證實確實是蘇芒。（視頻截圖）

再從該媒體放出的另一張圖片來看，坐在劉雨昕旁邊的人，被證實確實是蘇芒。有趣的是，除了章子怡外，劉嘉玲發布在其社交主頁上的合照裡，同樣沒有蘇芒的身影。

報導指出，眾所周知，章子怡與劉嘉玲在蘇芒離開時尚芭莎雜誌社之前，曾經走得非常近，關係相當不錯。尤其是章子怡，她和蘇芒不僅是多年的閨蜜，蘇芒還曾在章子怡2009年底深陷負面風波時，「挺身而出」拉了章子怡一把。兩人平常更會一起旅遊、一起互相吐槽，情誼頗深。

但在蘇芒辭去雜誌社主編後，如今竟變成了「被消失的第五人」，這未免讓人有些許唏噓。網友們也指責章子怡這樣有如過河拆橋，「太現實了」。

從該媒體放出的另一張圖片來看，坐在劉雨昕旁邊的人，被證實確實是蘇芒。（視頻截圖）
從該媒體放出的另一張圖片來看，坐在劉雨昕旁邊的人，被證實確實是蘇芒。（視頻截圖）

章澤天

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