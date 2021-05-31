比劉嘉玲高5倍 張柏芝、張天愛妝髮費要價7855美元

張柏芝和張天愛的妝髮費高達人民幣5萬元。（取材自微博）

自從女星鄭爽被爆天價片酬以及日薪208萬（人民幣，下同，約美32.7萬元）後，網友對於藝人的收入以及各類開銷都非常關注，紛紛質疑明星究竟憑什麼可以有如此高的收入；日前又有藝人的妝髮費曝光。

香港 01報導，有網友曬出明星日前出席時尚活動的詳細要求以及各項費用，包括飲食禁忌、Styling需求、團隊人數、妝髮成本、交通成本、餐費成本等，參與的明星有張柏芝 、劉嘉玲、童瑤、張天愛、王霏霏、袁姍姍等16位，撇除出場費，總成本44.5萬。

張柏芝和張天愛的妝髮費高達人民幣5萬元。（取材自微博）

明星的交通成本與餐費成本基本一樣，分別是1萬元、2000元，差距大的主要是妝髮成本。最高的是張柏芝同張天愛，都是5萬元（約7855美元），緊隨其後的是演員海清的4萬5000元，童瑤4萬元，以及王霏霏3萬元，令人意外的是，劉嘉玲的總成本是16位明星中最低之一，只有1萬元的妝髮。

另外，有業內網友上個月曾爆料藝人的妝髮費用相當離譜，很多藝人自己帶造型團隊，也就兩個人，但會開價一天1萬元至3萬元不等。

「Best Beauty Buy 美的發聲」由時尚雜誌「InStyle」中國 版「InStyle優家畫報」主辦，其實這個活動尚未算大型時尚盛事，且並無流量藝人參與之餘，有一半都只算是小明星，但不難看出各類開銷已經不低，如果換作大型活動以及頂流明星，應該有過之而無不及。