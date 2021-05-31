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升格當祖母 71歲薛家燕喜抱男孫接受祝福

娛樂新聞組／綜合報導
71歲的薛家燕升格當祖母。（取材自微博）
71歲的薛家燕升格當祖母。（取材自微博）

71歲的薛家燕日前榮升做祖母，她的兒媳陳素怡（Zoe）平安生下男寶寶。

香港01報導，薛家燕於臉書分享了她開心抱孫的靚相，以及兒子Jackson與兒媳一家三口全家福，並留言表示：「Hello大家好， 跟大家介紹一下我的孫仔Julian，他5月26號出世，出世時重7磅半，非常感恩在這疫情下順利健康出生，母子平安，我和家人都很開心，也萬分感謝傳媒和朋友們的祝福，再次多謝大家，也祝願大家身體健康，開開心心。」網友紛紛恭喜她，又大讚她的孫子好可愛。

另據蓋飯娛樂報導，薛家燕一共有三個孩子，唯一的兒子在2018年結婚，此後薛家燕一直盼著抱孫子，三年過去，她終於如願了。

原本薛家燕已通知各大媒體這個消息，約在醫院講細節，但她還是忍不住，自己先一步通過網路分享喜悅。

薛家燕曬出自己抱孫子的照片，她戴著藍色草帽，造型別具一格，臉上笑容燦爛，興奮之情幾乎要溢出屏幕。懷裡的寶寶閉著眼乖巧睡覺，頭髮濃密側臉可愛。

另一張是全家福，兒媳陳素怡躺在病床上抱著寶寶，披著一頭烏黑秀發笑得溫溫柔柔，石耀庭彎著腰與老婆頭靠頭，帶著幸福的笑容，兩人一臉夫妻相，令人羨慕。

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