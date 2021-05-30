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劉嘉玲嗨跳廣場舞 還被大叔提醒舞步 網讚：太接地氣

娛樂新聞組／綜合報導
劉嘉玲（前排左）在社交平台上分享了自己跳廣場舞的視頻。（取材自微博）
劉嘉玲（前排左）在社交平台上分享了自己跳廣場舞的視頻。（取材自微博）

港星劉嘉玲最近去了上海，閒暇的時候還不忘在Instagram分享動態，除了更新早前一條「當明星在上海打車」的抖音片外，她也分享了一條「上海公園和大媽一起跳廣場舞」的影片，短短幾個小時就收到網友上萬點讚，有人留言讚她：「太接地氣了。」

劉嘉玲被網友讚接地氣。（取材自微博）
劉嘉玲被網友讚接地氣。（取材自微博）

香港01報導，片中劉嘉玲先是站在一旁觀看，下一秒玩心大起，托了托太陽眼鏡後，就加入了上海大媽們的跳舞行列，她看了看旁邊的大媽後，還似模似樣地擺姿勢，一開始都沒人發現。

另據蓋飯娛樂報導，視頻中的劉嘉玲氣質優雅，戴著墨鏡，穿著玫紅色上衣、紅色開衩裙，興致沖沖地加入了廣場舞的隊伍，鮮豔的穿著讓她在廣場舞隊伍中格外出挑，但生硬的動作與其他大爺大媽相比卻還是相形見絀。

身為「初學者」，一開始她的反應總是比別人慢半拍，最搞笑的是，還因沒跟上隊伍被熱心大叔推了一把，結束時她禮貌地鞠躬，還和其他人合影，勾肩搭背。

梁朝偉不久前和劉德華同框。（取材自微博）
梁朝偉不久前和劉德華同框。（取材自微博）

梁朝偉親切與網友合影

此外，近日有網友在社交平台上傳一張看展時偶遇58歲梁朝偉的合照，引起了關注。從照片中可以看到梁朝偉穿著牛仔外套，戴著口罩，加上簡練精短的頭髮，整個人顯得非常年輕有活力。合照中梁朝偉雙手插兜，身材十分挺拔，活脫脫像一個年輕小伙，著實令人羨慕。

近日，劉思慕在社交平台也曬出了一張與梁朝偉的合照。而前段時間梁朝偉和「國民男神」劉德華再同框，兩位影帝一起亮相讓粉絲好興奮。

口罩 香港 抖音

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