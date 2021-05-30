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胡杏兒生三胎後曬自拍「我回來了」 暗示復工？

娛樂新聞組／綜合報導
胡杏兒曬照宣告「我回來了」。（取材自微博）
胡杏兒曬照宣告「我回來了」。（取材自微博）

港星胡杏兒日前在社交平台分享了一張自拍美照，並發文稱：「我回來了」，這是宣告正式復工了嗎？照片中，胡杏兒髮型一絲不苟，烈焰紅唇美妝也分外精緻，哪怕脖子上的頸紋有些許明顯，但臉上看不出任何瑕疵，對鏡微微淺笑狀態滿滿，完全不像是才生下三胎兒子不足兩個月的樣子。

網易娛樂報導，看到胡杏兒的發文和曬照後，網友紛紛留言：「棒啦，拍新劇啦」、「開始出來打工了嗎」、「進組進組，想看你的劇了！」，也有人被胡杏兒的盛世美顏給折服：「越來越靚，越來越有女人味」、「原相機好美啊，狀態太好了」。

胡杏兒4月間宣布兒子李奕宏（Liam）出生，她在老公李乘德陪同下進入產房順產，生下3.6公斤重的小Liam。懷胎十月的胡杏兒沒想過寶寶體重比較重，笑說這次分娩過程比較辛苦，但辛苦也值得。胡杏兒形容三胎兒子的樣子是大兒子和二兒子的混合體。

胡杏兒指其實生男或女不要緊，最緊要是他們身體健康、快樂成長。雖然三胎都是兒子，但胡杏兒坦言：「收山了，不會再追，始終需要時間悉心照顧、教導，培養孩子們。」

胡杏兒老公也在社交網曬出手持寶寶搖籃的父子合照，並表示兒子的英文名Liam是「堅決的保護者」的意思，對兒子充滿期許，中文名則按族譜而改。

胡杏兒生了大兒子和二兒子後，迎來第三個兒子。（取材自微博）
胡杏兒生了大兒子和二兒子後，迎來第三個兒子。（取材自微博）

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