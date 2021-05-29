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彭于晏為新片減重 舒淇驚喊「瘦成鬼」

娛樂新聞組／綜合報導
彭于晏為新片瘦到雙頰凹陷。（取材自微博）
彭于晏為新片瘦到雙頰凹陷。（取材自微博）

彭于晏為新片「熱帶往事」刻意減重，劇照日前曝光，不但往日的健壯肌肉全消風，更瘦到雙頰凹陷，臉部顴骨微凸、下顎骨線條內縮，後背的脊椎骨也明顯突出。粉絲讚他敬業之餘，也不忘笑稱：「瘦到變成王陽明」。就連彭于晏的好友舒淇也驚喊「瘦成鬼。」

來源：YouTube

yahoo.com報導，彭于晏過去擁有一身健壯肌肉，為了「熱帶往事」他刻意減重，暴瘦劇照曝光還一度登上熱搜榜。「熱帶往事」劇情設定以90年代末為背景，講述在一個全城停電的炎熱夏夜，年輕的王學明（彭于晏飾）遭遇了一起意外，梁媽（張艾嘉飾）的老公忽然失蹤，她尋求陳警官（王硯輝飾）的幫助，卻不知自己已成為別人的下一個「目標」。壞人、寡婦及警察被捲入其中，陰錯陽差導致三人的命運從此改變，並開啟長達20年糾纏的故事。

另據中國時報報導，彭于晏的新片「熱帶往事」其實早已拍攝完成，還曾在三年前獲得第68屆柏林影展的「VFF Talent Highlight Award」獎項，但近期才定檔，將於6月12日於大陸上映。彭于晏因疫情關係，人在台灣乖乖防疫，日前上傳自拍照，除了體態已恢復健康模樣，更寫下「Stay home be a good boy」（待在家當好男孩），提醒粉絲別出門。

肌肉 減重 台灣

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