吳亦凡夜泡新歡？美女網紅：啥跟啥呀…我單身

吳亦凡傳有新歡。（取材自Instagram）

吳亦凡又爆新戀情？一段據說是吳亦凡與女伴包場看電影 的視頻5月28日曝光，迅速火遍網路。據傳視頻中的女主角是網紅小怡同學。但又有知情人跟進爆料，稱吳亦凡與小怡在今年的4月就在一起，但目前已經分手了。隨後，又有網友再跟進爆料，稱吳亦凡目前是跟另外一位顏值網紅在交往。

來源：YouTube

網易娛樂報導，據爆料人提供的線索，外界認為主角是網紅象韻潔。象韻潔5月28日晚發文否認與吳亦凡戀情，表示：「啥跟啥呀傳聞不可信我單身謝謝」。

吳亦凡2019年曾被曝光跟一陌生女子同行回家，兩人一同乘車回小區。當時曝光的畫面中，吳亦凡就緊緊扣住該女子的手腕，兩人舉止親密，相談甚歡，甚至一路十指相扣回家。隨後，照片中的女子信息在網上被公開，名叫秦牛正威，當時年僅21歲，河南南陽人，是北京 電影學院表演系的學生，與宋祖兒、吳磊都是同班同學。

小G娜在個人社交平台上爆料自己與吳亦凡是男女朋友關係，兩人之間還發生了親密關係，高調示愛吳亦凡，並且貼出自己與吳亦凡的聊天紀錄，還因此小火了一把，登上熱搜過。不過吳亦凡卻從來沒承認過小G娜是自己的女朋友，只是說他們之間是朋友關係，小G娜在大眾眼裡也只是像個小丑，一廂情願的愛著吳亦凡。