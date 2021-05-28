我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

台最年輕新冠死者 36歲男確診隔天病亡

張柏芝「神秘富商男友」露面：我們在一起10年了

記者黃保慧／綜合報導
張柏芝先前多次被拍到肚子凸出，因而被屢傳懷第四胎。（取材自微博）
張柏芝先前多次被拍到肚子凸出，因而被屢傳懷第四胎。（取材自微博）

港星張柏芝過去和謝霆鋒育有兒子Lucas、Quintus，前年11月她誕下第三胎兒子Marcus，生父卻成謎。先前多次被拍到肚子凸出而被屢傳懷第四胎，她近期在大陸節目「讓生活好看」第二季中，再度回應懷孕一事，而不時被拍到與「神祕富商」密會的真相也一併曝光。

 來源：YouTube

張柏芝在節目上笑指，之前參加「乘風破浪的姐姐2」，每個姐姐都瘦了，只有自己吃太多，胖了不少，才被誤會懷孕，但她樂觀看待此事。

她說她一點也沒有不高興：「懷了好久啦，其實給人說一下懷孕，也滿幸福的，大家都抱著替我高興、恭喜我的心態，我覺得活在那個時刻，滿好的。」

而先前不時被媒體拍到的神秘富商，這次也難得露出廬山真面目。事實上，這位神秘富商真身是她合作十年的經紀人叮噹。

叮噹戴著墨鏡、口罩戴一半坐在一旁解釋：「媒體報導說，柏芝跟什麼一個神祕男子、微胖中年一起，他形容的那個男的，永遠都是我，但是他那個照片永遠沒有登過我，登的永遠都是另外一個人，這是有多看不上我。」語畢全場大笑。

叮噹表示，當初會認識張柏芝是因為對方難得要到內地工作，團隊以為張柏芝會很難搞，因此全公司沒人願意去接觸，那時候他自告奮勇接下任務，在第一次合作之後便發覺對方不像外界說得那麼可怕，也從那刻起兩人一起合作至今已經十年。

張柏芝經紀人被誤以為是「神祕富商」。（取材自微博）
張柏芝經紀人被誤以為是「神祕富商」。（取材自微博）

張柏芝 口罩 謝霆鋒

上一則

偶像張曼玉送手作生日禮 佘詩曼開心到失眠

延伸閱讀

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
張柏芝願再婚：男神一直都是劉青雲…

張柏芝願再婚：男神一直都是劉青雲…
張柏芝臉寬大公開 自曝心中男神是他

張柏芝臉寬大公開 自曝心中男神是他
張柏芝被兒抱怨說話很大聲 原來是右耳弱聽

張柏芝被兒抱怨說話很大聲 原來是右耳弱聽

熱門新聞

金鐘視后柯淑勤疫情期間放送粉絲福利。圖／摘自臉書

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

2021-05-25 09:49
羅愛英親餵女兒母乳。 圖／摘自Instagram

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

2021-05-23 11:34
葛妮絲派特洛。（路透）

「私處味蠟燭」爆炸 葛妮絲派特洛遭求償500萬元

2021-05-20 20:02
張柏芝多次因為肚凸而屢傳懷第4胎。圖／摘自微博

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

2021-05-27 14:19
周杰倫為2021中國好聲音導師陣容。圖／摘自微博

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

2021-05-25 09:27
張柏芝量臉寬。圖／摘自微博

張柏芝臉寬大公開 自曝心中男神是他

2021-05-23 12:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜
首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打