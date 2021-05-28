張柏芝「神秘富商男友」露面：我們在一起10年了

張柏芝先前多次被拍到肚子凸出，因而被屢傳懷第四胎。（取材自微博）

港星張柏芝 過去和謝霆鋒 育有兒子Lucas、Quintus，前年11月她誕下第三胎兒子Marcus，生父卻成謎。先前多次被拍到肚子凸出而被屢傳懷第四胎，她近期在大陸節目「讓生活好看」第二季中，再度回應懷孕一事，而不時被拍到與「神祕富商」密會的真相也一併曝光。

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張柏芝在節目上笑指，之前參加「乘風破浪的姐姐2」，每個姐姐都瘦了，只有自己吃太多，胖了不少，才被誤會懷孕，但她樂觀看待此事。

她說她一點也沒有不高興：「懷了好久啦，其實給人說一下懷孕，也滿幸福的，大家都抱著替我高興、恭喜我的心態，我覺得活在那個時刻，滿好的。」

而先前不時被媒體拍到的神秘富商，這次也難得露出廬山真面目。事實上，這位神秘富商真身是她合作十年的經紀人叮噹。

叮噹戴著墨鏡、口罩 戴一半坐在一旁解釋：「媒體報導說，柏芝跟什麼一個神祕男子、微胖中年一起，他形容的那個男的，永遠都是我，但是他那個照片永遠沒有登過我，登的永遠都是另外一個人，這是有多看不上我。」語畢全場大笑。

叮噹表示，當初會認識張柏芝是因為對方難得要到內地工作，團隊以為張柏芝會很難搞，因此全公司沒人願意去接觸，那時候他自告奮勇接下任務，在第一次合作之後便發覺對方不像外界說得那麼可怕，也從那刻起兩人一起合作至今已經十年。