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古力娜扎深吻劉以豪變爆笑劇 額頭竟留口紅印

記者楊起鳳／綜合報導
娜扎(右)與劉以豪演出「十二譚」，吻戲超爆笑。（圖：LiTV、唐人影業-娜扎工作室提供）
娜扎(右)與劉以豪演出「十二譚」，吻戲超爆笑。（圖：LiTV、唐人影業-娜扎工作室提供）

中國女星古力娜扎與台灣男星劉以豪合作奇幻唯美劇「十二譚」，娜扎說印象最深的是與劉以豪的吻戲，她更自爆自己的口紅印在他額頭上，當下必須強忍笑容演完，真的很逗。

娜扎在「十二譚」裡，幾場冬天身穿薄旗袍拍攝的戲，就連劉以豪也讚敬業。劉以豪說，娜扎本人非常好相處，沒有距離感的「零高冷」。而娜扎在劇中一開始喜歡的是壞壞類型的男生而非劉以豪，被問到現實生活中如果發現另一半其實是個無惡不做的人怎麼辦？娜扎大笑說：「當然是快跑！」

聊到與劉以豪合作，娜扎對這位有著國民男友美譽的男神下的註解是：「他很幽默，相處起來很輕鬆有趣，跟他在劇中的角色性格完全不一樣」，她也透露兩人在片場互動很熱絡，還會互相打鬧，「跟戲裡的悲戀完全不同。」

剛結束與陳曉、柳岩合作的電視劇「無與倫比的美麗」，以及跟馮紹峰、辣目洋子、劉以豪合作的電影「愛犬奇緣」，行程滿檔的古力娜扎表示好陣子過得十分忙碌，「連續工作了一段時間，趁拍攝告個段落後，我預計會放鬆充個電，追追劇也好好陪伴一下家人，當然期盼疫情能日漸趨緩，有機會的話，希望能跟大家見面，也請你們要好好保重身體，落實防疫工作！」

娜扎(左)與劉以豪演出「十二譚」。（圖：LiTV、唐人影業-娜扎工作室提供）
娜扎(左)與劉以豪演出「十二譚」。（圖：LiTV、唐人影業-娜扎工作室提供）

台灣 疫情 美劇

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