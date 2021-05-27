謝霆鋒隔離閒不下來 自帶擀麵棍教做菜

謝霆鋒拍片教學如何在隔離期間也能做美食。(取材自微博)

全球現在因為新冠疫情 影響，飛至不同國家都得住在隔離飯店一陣子。近日在隔離的謝霆鋒 拍攝了隔離期間的美食 製作影片，拯救不少「苦主」，他表示：「酒店隔離第N天，吃膩飯盒！」所以決定自己製作蕃茄義式薄餅。

影片中，謝霆鋒在隔離前就準備麵粉、酵母粉，加入水後放入少許鹽，攪拌混合成麵團，接著蓋上保鮮膜找個有一點熱的地方放著等待發酵，他也透露飯店冰箱上的溫度最適合；接著麵粉發酵後，他開始分塊，再來備料，他用飯店送的小番茄切成薄片，調好烤箱溫度和時間把番茄先烤過，再把剛剛分塊的麵粉擀成薄餅，然後塗上一層番茄醬、撒上起司條、鋪上烤完的番茄片，送進烤箱等待出爐再放上幾片羅勒葉就大功告成。

他的薄餅賣相非常吸引人，自己也吃得津津有味，他留言說：「隔離期間有美食陪伴，一點都不孤單。」不少網友看了都直呼「餓了」，但也有人提出疑問，「隔離期間自帶麵粉就算了，為什麼連撖麵棍都帶著？這就是廚師的自我修養嗎？」

其實這不是謝霆鋒第一次拍攝料理教學影片，之前也有教大家煎漢堡肉餅，如何留住肉汁又讓形狀又圓又漂亮的技巧，原來是靠一片洋蔥圈鎖住汁和定型，讓不少人驚呼連連。