王大陸爆新戀情 街頭激吻大馬女神

王大陸(左)、蔡卓宜被拍到在上海街頭熱吻。(取材自微博)

王大陸傳出新戀情？日前他被陸媒拍到與「青春有你2」大馬女神蔡卓宜在上海街頭勾肩相摟，兩人一度按捺不住愛火，在街頭上擁吻；他們之前合作戀愛綜藝「怦然再心動」，常以哥哥、妹妹稱呼對方，如今擦出愛火，在微博 引起網友激烈討論，記者詢問王大陸經紀人，目前尚未回應。

蔡卓宜27歲，模特兒出身，曾以歌手發行歌曲「氧氣女孩」、「心肝寶貝」，去年參加真人秀節目「青春有你」第2季打響知名度，可惜人紅是非多，遭網友起底，其實她有過一段婚姻，2016年與當時男友Ivan結婚，但婚姻僅維持3年。另有網友發現，早在今年1月，比對王大陸與蔡卓宜的IG，就發現似乎曾一起去看煙火、遊樂園 ，不過雙方從未對此回應過。

另外，藝人謝欣穎、王柏傑大方認愛後，驚傳感情生變，王柏傑日前在IG限時動態突然PO出全黑畫面，且和對方互相取消關注IG，感情狀況瞬間引起網友激烈討論，提到合照全刪，但看了一下雙方社群網站 ，兩人並沒有刪照，倒是取消關注了彼此，對此，謝欣穎經紀人表示，「感情一切正常」。也提到王柏傑發的「全黑文」，是因為朋友過世才PO出黑畫面。