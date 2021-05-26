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萬梓良赴長沙送別袁隆平 笑容滿面惹議

娛樂新聞組／綜合報導
萬梓良現身長沙，參加袁隆平院士告別式。（視頻截圖）
萬梓良現身長沙，參加袁隆平院士告別式。（視頻截圖）

「中國雜交水稻之父」 袁隆平院士22日在湖南長沙逝世，享年91歲。葬禮於24日在長沙舉行，成千上萬的民眾前往殯儀館獻花悼念。其中香港老牌影星萬梓良（萬子）亦有現身長沙明陽山殯儀館，穿上整齊西裝手捧菊花參加袁隆平院士遺體告別儀式，並在外界引起了不小的關注與熱議。

文匯報報導，在追悼會上，低調的萬子被發現後，面對鏡頭禮貌地微笑，並表示慶幸自己能按時到達長沙。而導演李力持也發文表示萬梓良是為了完成自己的心願送別袁老。香港導演李力持日前亦在社交平台貼上合照悼念袁隆平：「偉大的科學家，民族英雄，謝謝您！走好！ 永遠銘記您，永遠尊重您！」

來源：YouTube

另據網易娛樂報導，64歲的萬梓良獨自一人現身，鄭重其事地穿西裝打領帶，手拿兩朵菊花，隨著人流步行前往殯儀館。看到路人拍照，他還特意撤下口罩，面帶微笑對著鏡頭打招呼。

這次萬梓良極有可能是特意從廣東飛到湖南出席袁老告別儀式，網友都被萬梓良這個舉動感動了，紛紛留言：「『壞人』老了，相貌變慈祥了。」「流氓大亨，氣質還在！」「萬梓良大哥有心了。」

大部分人覺得萬梓良很有心，但也有部分網友認為，他笑容過於燦爛，似有不妥之處，希望他能夠在送別袁老的時候，保持嚴肅。

袁隆平 導演 香港

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