羅晉霸氣告白 「她是我的人」 李一桐好感動

李一桐（左）在「鶴唳華亭」劇中以紗遮臉，聽到羅晉霸氣守護。（圖：八大電視提供）

由羅晉、李一桐主演的權謀劇「鶴唳華亭」中，太子與御史之女相互扶持的愛情令人關注，劇中羅晉多次挺身護花，霸氣喊出：「她是我的人！」對於男主角的這句台詞，李一桐也印象深刻，第一次聽到時，當下覺得俗氣，「然後第二次是被刀指著，兩人在一個很落魄的境遇下，太子深情說出：『告訴全天下，她是我的人』，那個時候真的很感動！」

羅晉在權謀劇「鶴唳華亭」中飾演太子。（圖：八大電視提供）

戲裡，兩人談了一場揪心虐戀，李一桐在受訪時，就透露羅晉曾對她說：「不行了！我可能要找個心理醫師」，當時她還露出燦笑回應：「我說怎麼這麼矯情？結果後來我說，羅老師，我們一塊找一個……。」

李一桐在「鶴唳華亭」中飾演御史中丞之女。（圖：八大電視提供）

至於現實中是否能接受太子和陸文昔這種感情，李一桐立刻拒絕，甜笑反問：「不要！我為什麼要虐自己？！」

「鶴唳華亭」中，羅晉飾演的太子，因母親早逝，對親情極度渴望，卻與皇帝父親（黃志忠飾演）關係疏離，父子互動冰冷，但戲外兩人相處特別好，私下都將自己的摩托車，自北京 託運到片場，「有的時候早收工，就會跟黃老師約著一起去騎車！」

另外，由於戲裡需不斷地與敵人鬥智，十分燒腦，全心投入的拍攝過程，一度讓他精神緊繃，則透過聽音樂或玩遊戲調解情緒。