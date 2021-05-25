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許凱先上車後補票 「驪歌行」抱得美人歸

記者陳慧貞／綜合報導
許凱（右）、李一桐在「驪歌行」中完結大婚（圖：愛奇藝國際站提供）
許凱（右）、李一桐在「驪歌行」中完結大婚（圖：愛奇藝國際站提供）

藝人許凱、李一桐主演的人氣古裝輕喜劇「驪歌行」日前播出大結局，男主角苦情追妻成功，兩人在戲裡還先上車後補票，而另一對紈袴子弟與率真公主（范世錡、吳佳怡飾演）也在同日完婚，兩對佳偶舉辦婚禮成為該劇完結篇最大亮點。

許凱(左)在「驪歌行」劇中從紈袴子弟變將軍，結局娶到愛人李一桐。（圖：愛奇藝國際...
許凱(左)在「驪歌行」劇中從紈袴子弟變將軍，結局娶到愛人李一桐。（圖：愛奇藝國際站提供）

「驪歌行」故事描述初唐貞觀年間的商戶之女傅柔（李一桐飾），和只知談情說愛的紈袴子弟盛楚慕（許凱 飾），因家族變故而捲入政治鬥爭，因為精緻重現了貞觀年間市井、商賈、海盜、官場、宮闈、戰場等各種情境，外加6大高顏值人氣美男以及10位後宮娘娘的超吸睛陣容，以及許李兩人飾演為了愛情不斷努力、改變自己且深明國家大義的將軍和女官，在播出之後就深受劇迷們的喜愛。

來源： YouTube

李一桐在「驪歌行」中終於辭去女官嫁給許凱（圖：愛奇藝國際站提供）
李一桐在「驪歌行」中終於辭去女官嫁給許凱（圖：愛奇藝國際站提供）

該劇日前播出大結局，許凱、范世錡飾演的魯國公長子、次子，這對兄弟情路走得坎坷，幸好最終都抱得美人歸，洞房花燭夜之反應也相當逗趣，許凱飾演的楚盛慕苦追愛妻傅柔到手，直接火辣開口問：「先親親好呢？還是先抱抱好？」李一桐則依舊淡定：「非禮莫親，非禮莫抱，夫妻之間這些都不屬於非禮」，才讓他哀嚎一陣後開心擁吻愛妻，一圓粉絲心願。

此外，劇組也公開兩段幕後花絮，其中許凱、李一桐拍攝竹林相擁浪漫情節，原本只要裝擁抱拍攝劇照即可，沒想到兩人早已深情擁抱，許凱還忍不住要獻上一吻，讓女方忍不住笑場，問「要做什麼」，惹得許凱尷尬：「突然就控制不了自己」，可見對角色的用心投入程度。

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