甄珍過年摔倒 再度動開顱手術 出院恢復良好

甄珍(左)在港進行開顱手術，多由兒子章立衡相伴照顧。（取材自微博）臉書

資深巨星甄珍傳出在香港 因滑倒、撞擊頭部而住院動了開顱手術，交遊廣闊的她，不願驚擾友人，只由兒子章立衡和傭人陪伴，在醫院待了10天，出院後休養，恢復良好。她關心台灣新冠疫情 ，提醒大家口罩戴好、少外出，期待疫情結束能再來台與親友、影迷重聚。

甄珍透露這次動手術是因過年前在家，滑了滑手機想要起身，卻腿部無力、頭也暈眩，臉部撞到一旁木沙發椅，那時只覺得皮肉傷，還自我解嘲：「我就像隻小花貓，反正就在家過年，也不用見到別人，沒關係。」之後她去心臟科回診，醫師立刻幫她做核磁共振，發現她腦部滲血，趕快幫她轉到腦神經外科，迅速安排手術。

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幾年前甄珍也曾在美國跌倒受傷動了腦部手術，這是第二次。由於香港醫院探病也要篩檢，她擔心朋友太麻煩，並未告訴任何人，只通知弟弟和妹妹銀霞，他們也想飛港陪伴，可惜等隔離期滿她也早就出院，並不實際，因此只讓兒子和傭人陪，好在順利出院返家。

前年甄珍返台舉辦影展 ，場面雖然風光，卻也求好心切弄得血壓高高低低，心臟有時會狂跳，看了心血管、檢查大都沒事，最後才知是恐慌症。她坦言：「我平常待在家裡最多只能一個禮拜，出去外面逛逛會比較不緊張，就算坐在車子裡看看櫥窗都好。」經過醫生開藥，情況大有改善。她其實還在進行舊作修復的工作，包括曾在台遭禁、李翰祥執導的「四季花開」，由於疫情她的影展暫時無法到新加坡舉辦，她倒是樂觀：「等疫情結束，要是修復完，沒有觀眾能看，我也可以在家自己看。」