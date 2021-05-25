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蘇芒1天餐費100美元？范冰冰、李湘被連累躺槍

娛樂新聞組／綜合報導
蘇芒對於伙食費的言論引起討論。（取材自微博）
蘇芒對於伙食費的言論引起討論。（取材自微博）

女星舒淇在節目「五十公里桃花塢」與宋丹丹、時尚達人蘇芒等十幾位藝人，到桃花塢共同生活21天，節目中眾人在討論一餐要吃多少錢，想不到各自價值觀的差距引起討論。

節目上，蘇芒建議「每人每天先交伙食費」，宋丹丹接著提議每人交650元(人民幣，下同，約101.3美元)，蘇芒即說：「650元真的不夠！你早上不喝牛奶呀？你早上不吃雞蛋啊？我們要吃好一點！我不能吃那麼差的伙食！」

來源：YouTube

這段討論立刻衝上熱搜，討論量超過5億，被不少網民轟太奢侈，節目官微回應：「大家真的誤會，蘇芒姐姐從沒說過一個人一天650元伙食費不夠，開會的時候大家提議第一天先交650元，用於這段時間在桃花塢的生活費，15人21天，多退少補。」蘇芒也有轉發此篇並留言：「伙食費的問題讓大家誤會了！」

范冰冰曾被曝出拍戲時的伙食補貼一天1500元。（取材自微博）
范冰冰曾被曝出拍戲時的伙食補貼一天1500元。（取材自微博）

貓眼娛樂報導，不過，據悉明星的日常伙食開銷確實是挺大的。范冰冰曾在社交平台曬出自己吃葡萄的照片，被網友發現是一斤500塊的天價葡萄。

一向給人貴婦印象的李湘，曾說家中菜錢平均一個月需要花費7萬。（取材自微博）
一向給人貴婦印象的李湘，曾說家中菜錢平均一個月需要花費7萬。（取材自微博）

還有前「快樂大本營」主持人李湘，嫁人生女後也是過著奢侈的貴婦生活，她曾自曝吃的燕窩是3萬元一斤的，家中菜錢平均一個月需要花費7萬。

雞蛋 牛奶 范冰冰

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