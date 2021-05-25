徐冬冬自曝邊走邊玩手機 竟誤入男廁

徐冬冬自爆誤闖男廁的糗事。（取材自微博）

「大嫂」徐冬冬深夜發文自曝囧事，引發網友熱議。她談到，自己在劇組一邊玩手機 一邊往廁所走，走進去才發現哪裡不對，原來是進了男廁所。幸好當時沒人，要不然就是社死現場（在公眾面前出醜，很丟臉）。徐冬冬還呼籲：「手機裡的世界很美好，路邊的風景也很美好，放下手機，多看看風景，對自己負責，也對別人負責。」

網易娛樂報導，網友表示，徐冬冬分享十分有趣，有點路轉粉（路人轉變為粉絲）的意思。同時也表示，平時走路不要玩手機，要時刻注意自己的安全。

來源：YouTube

另據貓眼娛樂報導，網友也紛紛留言談及自己的經歷。有網友表示自己也有過進入男廁的經歷，現場超級尷尬。還有網友自曝過馬路時看手機險些釀成車禍 ，徐冬冬也都很隨和地與網友進行了互動。

徐冬冬因在「餘罪」中飾演風情萬種的黑幫大嫂而被觀眾熟知，性感的身材和大方的性格圈粉無數，被觀眾戲稱為「大嫂」。她多次飾演同種類型的角色，在「西虹市首富」、「天龍八部」等作品中有著不錯的表現，詮釋的角色很有張力，往往能起到推進劇情的作用。

男團偶像何洛洛也曾因玩手機引發熱議，他被媒體拍到一邊開車一邊看手機，雖然是等紅燈期間，卻也遭到了很多指責，導致個人形象受到了負面影響。最終何洛洛發文公開道歉，表示以後會遵守交通規定，不會再做出不良示範。