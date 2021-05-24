我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美確診3311萬 49.2%民眾已打1劑疫苗

台新增本土590例確診 總計9天破3千例

迪麗熱巴「夜店」妝被挖出 黃聖依少女照超清純

娛樂新聞組／綜合報導
迪麗熱巴10年前舊照出土。（取材自微博）
迪麗熱巴10年前舊照出土。（取材自微博）

28歲女星迪麗熱巴有維吾爾族血統，五官精緻，出道以來備受矚目，還曾榮登「全球百大最美女性」第23名，不過近日網路上流傳她10年前的舊照，18歲就頂著大濃妝，與現在比較清新的風格差很多，引發討論。

迪麗熱巴曾演出「三生三世十里桃花」等夯劇，2018年更以「漂亮的李慧珍」擊敗孫儷、劉濤等人成為金鷹獎視后，擁有極高知名度，而她的顏值也經常被拿出來討論，近日網上流傳的舊照中，她頂著烏黑長髮，妝容走「夜店」風格，超粗的黑眼線、濃密的假睫毛，五官更顯深邃，不少粉絲看到後都表示，「從小美到大」，但也有人一瞬間不習慣，「不太會化妝，但掩蓋不了美貌」、「眉毛化的不太行，但還是很好看」。

星女郎黃聖依顏值出眾，她近日PO出年輕時跟媽媽的合照。（取材自微博）　
星女郎黃聖依顏值出眾，她近日PO出年輕時跟媽媽的合照。（取材自微博）　

另外，香港01報導，女星黃聖依曾經在周星馳電影「功夫」當上女主角，能夠成為星女郎，顏值氣質可想而知，而她跟楊子結婚後，雖減少了拍劇拍電影，卻常常現身綜藝節目，除了人氣火熱的「乘風破浪的姐姐」，近日還有真人秀「婆婆和媽媽2」，分享她跟媽媽和奶奶相處的點滴，溫馨又感人，而黃聖依近日更Po出20多年前跟媽媽的合照，網友大讚顏值。

黃聖依近日Po出少女時期跟媽媽的合照，網友激讚黃聖依20多年來外貌無大改變，仿如吃了防腐劑，當時的樣子還相當青澀，散發出清純氣質，小小年紀已是美人胚子，注定她走娛樂圈這條路。

電影 迪麗熱巴 劉濤

上一則

為戲增胖？阿嬌甩肉重現迷人螞蟻腰

下一則

高圓圓過馬路被直擊 網友毒舌：中年人狀態…好慘

延伸閱讀

曼哈頓少女頂樓派對失足墜樓亡 市議員提案增房東責任

曼哈頓少女頂樓派對失足墜樓亡 市議員提案增房東責任
迪麗熱巴10年前舊照被挖出 驚見扇子睫毛＋大濃妝

迪麗熱巴10年前舊照被挖出 驚見扇子睫毛＋大濃妝
中國新「四小花」？「雙楊雙麗」讓位「雙楊雙趙」

中國新「四小花」？「雙楊雙麗」讓位「雙楊雙趙」
迪麗熱巴增胖減齡 怕29歲被嫌老 抱小7歲吳磊喊害羞

迪麗熱巴增胖減齡 怕29歲被嫌老 抱小7歲吳磊喊害羞

熱門新聞

孫儷平時喜歡寫書法打發時間，不久而久之練出一手好字。（取材自微博）

孫儷寫一手好字 書法作品登國寶級大師展覽

2021-05-17 02:26
羅愛英親餵女兒母乳。 圖／摘自Instagram

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

2021-05-23 11:34
葛妮絲派特洛。（路透）

「私處味蠟燭」爆炸 葛妮絲派特洛遭求償500萬元

2021-05-20 20:02
中國女星佟麗婭（左）在2011年與導演陳思誠結婚。（取材自微博）

佟麗婭520「11字宣布離婚」老公4年前偷吃2女再衝熱搜

2021-05-19 20:34
陳紫函當年和言承旭(左)一起演出「就想賴著你」。圖／LiTV、壹定娛樂

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

2021-05-18 16:14
思嘉莉約翰森在家中領取MTV世代特別獎，卻被老公倒了一頭綠液。圖／摘自MTV

「黑寡婦」領獎竟被老公當頭澆下綠液 怒飆髒話 糗大？

2021-05-17 15:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同
病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」

WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」
甘肅馬拉松21死悲劇 中國這些官媒同批主辦方

甘肅馬拉松21死悲劇 中國這些官媒同批主辦方
大連BMW撞人群 5死5傷 男理髮師投資失敗報復社會

大連BMW撞人群 5死5傷 男理髮師投資失敗報復社會