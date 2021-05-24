迪麗熱巴「夜店」妝被挖出 黃聖依少女照超清純

迪麗熱巴10年前舊照出土。（取材自微博）

28歲女星迪麗熱巴 有維吾爾族血統，五官精緻，出道以來備受矚目，還曾榮登「全球百大最美女性」第23名，不過近日網路上流傳她10年前的舊照，18歲就頂著大濃妝，與現在比較清新的風格差很多，引發討論。

迪麗熱巴曾演出「三生三世十里桃花」等夯劇，2018年更以「漂亮的李慧珍」擊敗孫儷、劉濤 等人成為金鷹獎視后，擁有極高知名度，而她的顏值也經常被拿出來討論，近日網上流傳的舊照中，她頂著烏黑長髮，妝容走「夜店」風格，超粗的黑眼線、濃密的假睫毛，五官更顯深邃，不少粉絲看到後都表示，「從小美到大」，但也有人一瞬間不習慣，「不太會化妝，但掩蓋不了美貌」、「眉毛化的不太行，但還是很好看」。

星女郎黃聖依顏值出眾，她近日PO出年輕時跟媽媽的合照。（取材自微博）

另外，香港01報導，女星黃聖依曾經在周星馳電影 「功夫」當上女主角，能夠成為星女郎，顏值氣質可想而知，而她跟楊子結婚後，雖減少了拍劇拍電影，卻常常現身綜藝節目，除了人氣火熱的「乘風破浪的姐姐」，近日還有真人秀「婆婆和媽媽2」，分享她跟媽媽和奶奶相處的點滴，溫馨又感人，而黃聖依近日更Po出20多年前跟媽媽的合照，網友大讚顏值。

黃聖依近日Po出少女時期跟媽媽的合照，網友激讚黃聖依20多年來外貌無大改變，仿如吃了防腐劑，當時的樣子還相當青澀，散發出清純氣質，小小年紀已是美人胚子，注定她走娛樂圈這條路。