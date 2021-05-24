論文季狂被刷…翟天臨：請大家文明宣洩

畢業季到了，當年涉嫌學術造假的翟天臨又成為網友攻擊焦點。（取材自微博）

自從翟天臨「學術不端」被曝光遭處罰後，網友們到現在還是不想放過他，尤其是每年畢業生們忙著寫論文的時候。近期就有許多人在寫論文時，順道在翟天臨的社交平台上打卡，問候「翟天臨，你睡了嗎？」面對接二連三的打卡，翟天臨終於回應，「如果罵我能幫助大家緩解論文季的壓力，那我覺得被罵也是一件有意義的事。」

網易娛樂報導，翟天臨連續回覆多位網友，鼓勵大家：「如果罵我能讓你寫好論文，我可以接受」、希望大家文明宣洩，宣洩完了加把勁兒，加油！保過（保佑過）」、「我覺得我也承受了好多」、「我也有委屈」。

「翟天臨事件」源起於2019年2月8日，翟天臨因在直播中回答網友提問時，不知知網為何物，他的博士學位真實性受到質疑。隨後，他又在新浪微博留言稱「只是開玩笑」。翟天臨工作室則表示，其論文由校方統一上傳，預計將於2019年上半年公開。

但翟天臨工作室的說詞顯然沒有發揮作用，北京電影 學院2019年2月19日發布關於「翟天臨涉嫌學術不端」等問題的調查情況說明，宣布撤銷翟天臨博士學位，取消陳浥博導資格。

蓋飯娛樂報導，有網友抱怨因為趕論文，已經連續五天只睡了六、七個小時，每天都在寫論文，擔心自己會猝死 。翟天臨則回稱「可是大家都在寫論文啊，標準對每個人還是公平的。你壓力大需要發洩，我願意接受，但是你是不是得換個思路了，要不怎麼這麼擠都擠不出來？」這句話簡而言之，就是寫論文不行是你的方法問題，跟我沒關係。翟天臨回復，不但沒有增加他的好感度，相反對他的辱罵聲變得更為強烈，不少人吐槽他是「死豬不怕開水燙」，還覺得自己很幽默。