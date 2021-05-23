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張恆認輸 喊話鄭爽粉絲別再罵 私下解決不了才發網上

娛樂新聞組／綜合報導
張恒發長文只則鄭爽，反被鄭爽粉絲怒嗆。（取材自微博）
張恒發長文只則鄭爽，反被鄭爽粉絲怒嗆。（取材自微博）

男星張恒日前在社交平台發布一篇長文，他表示自己雖拿下撫養獨立決定權，但是他否認這是文字遊戲。判決書顯示，鄭爽每周3次撫養孩子，每次1.5小時，後續可以按和孩子關係改善而增加養育時間。

華商網報導，張恒日前被鄭爽的粉絲留言辱罵：「你有病吧？真的，私事私下解決，不要再在公眾平台上刷存在感了。你安靜一段時間後沒人會記得你好吧，真為孩子好就閉上嘴。」張恒反擊：「私下解決不了，才會發這裡！」

張恒表示自己幾乎輸掉了整個人生，還連累了自己的父母，他表示願意認輸，喊話鄭爽的粉絲能消停嗎？最後他隔空喊話鄭爽：「你願意幫幫孩子嗎？」

張恒說：「我發那個撫養權結果你看到了，我對你算是仁至義盡，我沒有說一句你的不好。張恒強調：我內心還是希望，我們能寬容放下過去，體面地面對未來。」

聊天對話截圖顯示，張恒對鄭爽很失望，指控鄭爽買水軍控評，放出話：「你不道歉，我來道歉，我把錯攬在自己身上。」

張恒還反問鄭爽：「你可曾反省過，你可曾有一點歉意，我這個聲明給你留足面子，你仍然使用輿論戰，我不傻。」張恒勸告鄭爽趕緊收手，喊話鄭爽要誠實面對做過的事情。

鄭爽

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