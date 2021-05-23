古裝男神重出江湖 嚴屹寬出演黃藥師

嚴屹寬在「射鵰英雄傳之九陰白骨爪」中飾演黃藥師。（取材自微博）

電影 「射鵰英雄傳之九陰白骨爪」近日發布新海報，海報中的主人公嚴屹寬拿著蕭，帥氣望向鏡頭，和女主角阮元的關係值得期待。而在出品人一欄中，秦嵐名字的出現也引發了網友的關注。

貓眼娛樂報導，在電影發布的預告片裡，嚴屹寬飾演的黃藥師，與阮巨飾演的梅超風為師徒關係，而這一對師徒，卻似乎有著超越師徒情誼的複雜關係，除了黃藥師與梅超風的關係值得期待，九陰真經似乎也在電影的故事中有著至關重要的作用。

古裝男神嚴屹寬，他既是「少年張三豐」裡的名劍山莊少莊主易繼風，也是「新蕭十一郎」裡的帥氣男主蕭十一郎。帥氣的臉龐和挺拔的身姿一直以來都受到許多觀眾和影迷的喜愛。

早前，嚴屹寬在「少年張三豐」的蒙眼絕美瞬間，受到了廣大網友的關注，更有網友感嘆：「唯一露嘴就夠了的絕世美男」。

古裝男神古裝之外的扮相，也可以用絕美來形容。

而今年42歲的秦嵐，依舊美麗動人，幕前幕後雙豐收。不僅在新劇「理智派生活」中的飾演漂亮姐姐沈若歆，同王鶴棣飾演的祁曉上演「姐弟戀」，跳脫演員身份之外，還以出品人的身分參與了電影「射鵰英雄傳之九陰白骨爪」的製作。

其實，秦嵐和嚴屹寬已經不是第一次合作了。早在2017年，秦嵐和嚴屹寬就作為女主角和男主角，共同出演了電視劇「萬水千山總是情」。

「萬水千山總是情」講述了留學回來的少爺阮庭深，同莊夢蝶之間的愛情故事，這部劇以中國 20世紀30年代為背景，兩人劇中的裝扮也盡顯高貴。