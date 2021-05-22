黃曉明獨自搭地鐵 43歲真實狀態被讚「說30歲也信」

黃曉明搭地鐵，被網友捕捉。（圖：天津地鐵運營微博）

男星黃曉明、Angelababy（楊穎）結婚以來頻傳婚變，雖育有兒子小海綿，但傳聞不斷；最近黃曉明被拍到獨自搭地鐵 ，看起來神色自若，雖有些疲憊，但十分親切，引起許多網友關注。

來源：YouTube

黃曉明21日出席代言活動，結束後直接搭乘地鐵離開，更大方和身邊粉絲打招呼。現場拍下照片的網友大讚：「路人鏡頭下的他，生圖狀態真的很能打。」只見在照片中，黃曉明戴著口罩 ，身穿西裝外套，雖然瘦很多，但已經43歲的他，狀態依舊保持很好。另外，有網友拍下他在車廂中低頭滑手機的模樣，濃密五官依然搶眼，在人群中還是難掩星味。

黃曉明搭地鐵，被網友捕捉。（圖：天津地鐵運營微博）

系列照片曝光後，掀起網友熱議，紛紛留言，「再一次扛住了路人鏡頭」、「曉明哥的狀態真不錯，一如既往還是那麼帥」、「好羨慕可以和曉明哥偶遇的人」、「說30歲我都信」。但也有網友認為他太瘦，可能又是因戲減重，「不耍帥的時候是帥的，就這樣別再瘦了」、「他好像刻苦健身 來著，真的變化好大」

黃曉明近日忙於工作。（取材自微博）

關於婚變傳聞，黃曉明前陣子爆出摟妹事件，Angelababy也總是稱他為「黃先生」，以及其他種種跡象，被猜測雙方已經離婚。最近黃曉明正面回應：「我和Baby沒有離婚，都沒跟其他女星有緋聞，不要相信這些假消息」，並強調「在自己進入人生低谷時期，妻子Baby不離不棄撐到底」。