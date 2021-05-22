我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增321例本土、2死 本周再追加400例確診

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

黃曉明獨自搭地鐵 43歲真實狀態被讚「說30歲也信」

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明搭地鐵，被網友捕捉。（圖：天津地鐵運營微博）
黃曉明搭地鐵，被網友捕捉。（圖：天津地鐵運營微博）

男星黃曉明、Angelababy（楊穎）結婚以來頻傳婚變，雖育有兒子小海綿，但傳聞不斷；最近黃曉明被拍到獨自搭地鐵，看起來神色自若，雖有些疲憊，但十分親切，引起許多網友關注。

來源：YouTube

黃曉明21日出席代言活動，結束後直接搭乘地鐵離開，更大方和身邊粉絲打招呼。現場拍下照片的網友大讚：「路人鏡頭下的他，生圖狀態真的很能打。」只見在照片中，黃曉明戴著口罩，身穿西裝外套，雖然瘦很多，但已經43歲的他，狀態依舊保持很好。另外，有網友拍下他在車廂中低頭滑手機的模樣，濃密五官依然搶眼，在人群中還是難掩星味。

黃曉明搭地鐵，被網友捕捉。（圖：天津地鐵運營微博）
黃曉明搭地鐵，被網友捕捉。（圖：天津地鐵運營微博）

系列照片曝光後，掀起網友熱議，紛紛留言，「再一次扛住了路人鏡頭」、「曉明哥的狀態真不錯，一如既往還是那麼帥」、「好羨慕可以和曉明哥偶遇的人」、「說30歲我都信」。但也有網友認為他太瘦，可能又是因戲減重，「不耍帥的時候是帥的，就這樣別再瘦了」、「他好像刻苦健身來著，真的變化好大」

黃曉明近日忙於工作。（取材自微博）
黃曉明近日忙於工作。（取材自微博）

關於婚變傳聞，黃曉明前陣子爆出摟妹事件，Angelababy也總是稱他為「黃先生」，以及其他種種跡象，被猜測雙方已經離婚。最近黃曉明正面回應：「我和Baby沒有離婚，都沒跟其他女星有緋聞，不要相信這些假消息」，並強調「在自己進入人生低谷時期，妻子Baby不離不棄撐到底」。

地鐵 健身 口罩

上一則

江宏傑婚變首直播曝近況 獨自顧兒女「可怕」

延伸閱讀

野生黃曉明現身地鐵 43歲真實狀態洩漏

野生黃曉明現身地鐵 43歲真實狀態洩漏
黃曉明再駁婚變「人生低谷時Baby不離不棄」

黃曉明再駁婚變「人生低谷時Baby不離不棄」
Baby機場一路狂奔 3歲兒追著媽媽跑

Baby機場一路狂奔 3歲兒追著媽媽跑
才刪Baby好友 劉嘉玲深夜約飯黃曉明

才刪Baby好友 劉嘉玲深夜約飯黃曉明

熱門新聞

孫儷平時喜歡寫書法打發時間，不久而久之練出一手好字。（取材自微博）

孫儷寫一手好字 書法作品登國寶級大師展覽

2021-05-17 02:26
劉德華(右)剛出道時曾慘遭周潤發痛罵。圖為兩人在「澳門風雲3」的對戲。(取材自微博)

劉德華曾遭周潤發痛罵「你算什麼東西」

2021-05-15 02:28
葛妮絲派特洛。（路透）

「私處味蠟燭」爆炸 葛妮絲派特洛遭求償500萬元

2021-05-20 20:02
陳紫函當年和言承旭(左)一起演出「就想賴著你」。圖／LiTV、壹定娛樂

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

2021-05-18 16:14
中國女星佟麗婭（左）在2011年與導演陳思誠結婚。（取材自微博）

佟麗婭520「11字宣布離婚」老公4年前偷吃2女再衝熱搜

2021-05-19 20:34
思嘉莉約翰森在家中領取MTV世代特別獎，卻被老公倒了一頭綠液。圖／摘自MTV

「黑寡婦」領獎竟被老公當頭澆下綠液 怒飆髒話 糗大？

2021-05-17 15:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌
先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷

先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷