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40歲陳冠希結婚4年… 幸福肥「圓手擠出肉」又M型禿

娛樂新聞組／綜合報導
陳冠希過去俊秀模樣。（翻攝自無間道電影畫面）
陳冠希過去俊秀模樣。（翻攝自無間道電影畫面）

40歲男星陳冠希痞帥的氣質，讓他曾躋身男神排行榜上，不過在負面風波之後，他鮮少在螢光幕前亮相，而是投入自己的潮牌事業，婚後更搖身一變成了顧家好男人。近日他分享和老婆一起看球的照片，網友卻紛紛關心起他的身材，熱議他是不是發福了，且似乎還有M型禿。

噓！星聞報導，陳冠希日前和老婆一起到球場看NBA湖人隊比賽，戴著口罩的他遮去大半張臉，手指著球場，從眉眼間看出他心情愉悅，發文寫下「LAST NIGHT WAS LIT！LETS GO lakers」。

陳冠希最新自拍被說胖了。（取材自Instagram）
陳冠希最新自拍被說胖了。（取材自Instagram）

不過，網友隔著口罩依然可以看出陳冠希明顯比以前圓潤，特別是那隻舉起指著球場的手，沒被袖子遮住的前臂看上去頗有肉感，整個人厚實不少，被網友調侃「可愛」、「幸福的變胖了！」更有網友發現陳冠希剃成平頭後，不僅看見白髮，兩側髮際線也明顯凹陷，與年輕時的樣貌差別甚大，有網友就吐槽：「好像我爸！」

陳冠希人氣最顛峰時期，風靡無數少女，曾與金城武、吳彥祖、古天樂等人被選為「香港4大美男」，他在2017年與中國名模秦舒培結婚生女後，就浪子回頭回歸家庭，一家三口定居美國，過去的一代男神沒想到如今竟淪為中年大叔，也讓粉絲無限感嘆。

口罩 美國 中國

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