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中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

張碧晨被包養、女兒上交豪門？不忍了怒告造謠者

娛樂新聞組／綜合報導
張碧晨承認獨自生女。(取材自微博)
張碧晨承認獨自生女。(取材自微博)

歌手張碧晨今年1月突然官宣承認與華晨宇未婚生女，孩子已經1歲多；雙方雖然共同撫養小孩但已分手，引起熱烈討論至今。張碧晨事後一直遭到網路抹黑，甚至指她被包養、把女兒上交豪門等，讓她忍無可忍，決定透過律師提告。

綜合媒體報導，張碧晨數個月來飽受網路黑粉造謠，有人說她「介入製作人家庭」、「被金主包養」等，張碧晨已經多次澄清，但相關謠言仍在傳播，最近抖音用戶「朱叔」更拍爆料，指張碧晨「將女兒上交給豪門，現在後悔了，但想見女兒還要提前申請」等，讓張碧晨終於透過律師發表聲明。

律師聲明點名部分抖音、微博等社群帳號，要求立即刪除針對張碧晨的造謠內容，否則將追究法律責任。消息曝光後，不少網友紛紛站出來支持，並批評造謠者「竟然連小孩子都不放過，有病」。

張碧晨和華晨宇過去傳緋聞3年，今年1月兩人閃電認了未婚生女，華晨宇以一句「是的，我們有一個孩子」認了當爸；張碧晨則解釋，兩人2018年曾秘密交往，後來她發現懷孕，在未告知男方的情況下獨自待產生女，但看著小孩一天天長大，才決定跟男方吐露實情，並進一步公開此事。

華晨宇今年初認了未婚生女。(取材自微博)
華晨宇今年初認了未婚生女。(取材自微博)

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