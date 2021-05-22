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關曉彤推薦「植物肉」被罵爆 專家打臉：過度加工食品

娛樂新聞組／綜合報導
關曉彤推薦植物肉卻引起爭議。（取材自微博）
關曉彤推薦植物肉卻引起爭議。（取材自微博）

23歲的關曉彤在演員本職之外，意外以「兼職美食博主」的身分得到了好評，日常分享減肥美食也成為了她被眾多網友關注的一大看點。但她日前的新一期吃播視頻中介紹用「植物肉」所包的餃子，卻被網友質疑假吃，更有專家打臉「植物肉」並非健康食品，而是過度加工食品。

來源：YouTube

網易娛樂報導，關曉彤在視頻中介紹「植物肉」餃子，並對著鏡頭展示了自己吃餃子的過程。但網友們看完後質疑關曉彤的吞嚥鏡頭都被剪輯掉了，可能是假吃的猜測。事件迅速登上熱搜，當晚關曉彤工作室就針對「假吃」回應，曬出完整版含吞嚥動作的吃播，並解釋道剪輯掉吞嚥動作是因為視頻時長原因，並不存在虛假推薦。

不過粉絲接著轉為批評工作室接廣告不用心，對「植物肉」產品有疑慮。根據報導，中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授朱毅說，「植物肉」是人造肉的一種，以植物分離蛋白作為主要原料。

關曉彤在視頻中吃植物肉包的餃子。（視頻截圖）
關曉彤在視頻中吃植物肉包的餃子。（視頻截圖）

關曉彤在視頻中介紹植物肉時提到，「每100g植物蛋白肉比豬肉少近90%的脂肪，但是多了4倍多的蛋白質」，並表示這個食品健康營養，適合健身人群及老人孩子吃。朱毅對此表示，「事實上，人造肉源於植物，肯定不含膽固醇，但是為了模擬動物蛋白肉的色香味，會需要用很多植物油來改善口感。 」

朱毅說：「現在沒有任何一個營養學家站出來支持人造肉，最主要的原因是因為人造肉屬於過度加工食品。吃多反而讓心血管方面的疾病變得更多。」

關曉彤並不是唯一一個因推薦食品引起爭議的藝人，早前章子怡、陳數等明星投資的網紅燕窩品牌被曝因虛假宣傳被罰款。

美食 健身 投資

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