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李現發文「我要夏天」 被疑告白王紫璇

娛樂新聞組／綜合報導
李現突然發文「我要夏天」，被懷疑是跟別名夏天的王紫璇告白。（取材自微博）
李現突然發文「我要夏天」，被懷疑是跟別名夏天的王紫璇告白。（取材自微博）

中國男星李現近日突然發文「我要夏天」，由於他跟別名夏天的女星王紫璇，曾經合作「河神」，兩人更傳出緋聞，李現在520的發文，被視為公開女友的身分。但之後李現又發文否認戀情，更呼籲粉絲不要打擾別人。

綜合香港01、ETtoday報導，李現主演電視劇「親愛的，熱愛的」大紅，是許多戲迷心中的「七月男友」，跟楊紫的配對至今也還讓粉絲津津樂道。然而，他最近突然被爆出戀愛，只因為在Instagram發文「我要夏天」，被爆是在告白曾一起拍攝「河神」的王紫璇，掀起熱議。

李現近日在Instagram上傳幾雙色彩繽紛的新鞋照片，似乎是期待穿它們的季節趕快到來，留言大喊：「我要夏天！」粉絲則笑說「那我就叫夏天」、「我要改名成夏天」，但也有人想起王紫璇早期使用的藝名就是「夏天」，懷疑李現的發文是偷偷秀恩愛。

據報導，對此，李現次日再次透過Instagram發文，這回附上一張對話截圖，被註記為「營銷號」的對象發來訊息：「聽說你社交平台文案總有暗示？聽說你在暗戳戳秀恩愛？嗑到了。」他則是用語音反擊：「沒有，不要問了，這種問題怎麼會出現在你的嘴巴裡面說出來啊？」

李現隨後在留言區表示：「『專注自家』這句話不光是說給別家的，也希望我的部分比較衝動的粉絲，不要去打擾其他人，給別人造成的困擾，我也在承擔。專注自家就好了…」不少粉絲看了心疼「我哥太難，難怪微博只能發廣告」、「營銷號給李現安排的女友都可以組隊打籃球了」，也呼籲大家停止猜測「別造謠了」。

王紫璇早期使用的藝名是「夏天」。（取材自微博）
王紫璇早期使用的藝名是「夏天」。（取材自微博）

中國 香港 緋聞

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