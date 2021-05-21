陳建斌入圍白玉蘭獎 甄嬛傳後宮也入榜

黃軒入圍「最佳男主角」。（取材自豆瓣電影）

第27屆上海電視節將於6月6日至10日舉辦，白玉蘭獎公布入圍 名單，今年名單呈現「勢均力敵」特點，包括「大江大河2」、「覺醒年代」、「三十而已」、「山海情」、「裝台」在內多部口碑之作，均有六項以上提名 。其中，扶貧劇「山海情」包攬最佳中國電視劇、最佳導演 、最佳男女主角等九項提名，演員尤勇智、張嘉益更是雙雙入圍「最佳男配角」。

綜合媒體報導，在最受關注的「最佳中國電視劇」單元中，獎項將在「大江大河2」、「覺醒年代」、「跨過鴨綠江」、「流金歲月」、「三叉戟」、「三十而已」、「山海情」、「隱秘而偉大」、「在一起」「裝台」十部作品中產生。

在「最佳男主角」入圍名單中，在「三叉戟」裡憑藉老警察崔鐵軍一角圈粉無數的陳建斌，將和「山海情」中的黃軒、「大江大河2」裡的王凱、「覺醒年代」中飾演陳獨秀的于和偉，及在「裝台」裡飾演刁順子的張嘉益展開爭奪。

不過，入圍名單還被網友發現一個隱藏華點，從入圍最佳男主的陳建斌，到入圍最佳女主的熱依扎、譚松韻和入圍最佳女配的毛曉彤，四爺、寧貴人、淳貴人、瑛貴人皆在榜上，簡直是甄嬛傳後宮分會場。

而在「最佳女主角」入圍人選中，「流金歲月」裡朱鎖鎖的扮演者倪妮、「山海情」中獲讚無數飾演李水花的熱依扎、「以家人之名」中的譚松韻、「三十而已」中顧佳的扮演者童瑤，及「裝台」裡的閻妮全部上榜。 熱依扎等甄嬛傳中的後宮妃子，皆隨皇帝陳建斌入圍。（取材自微博）

最佳男配角囊括「大江大河2」裡的董子健、李澤鋒，「山海情」裡的張嘉益、尤勇智及「覺醒年代」中的馬少驊。

最佳女配角的爭奪則主要在「山海情」中的黃堯，「覺醒年代」中的劉琳，「三十而已」裡的毛曉彤，「裝台」中的秦海璐和「清平樂」裡的任敏之間展開。

最佳導演PK中，「山海情」（孔笙、孫墨龍）、「大江大河2」（李雪、黃偉）、「流金歲月」（沈嚴）、「三十而已」（張曉波）、「覺醒年代」（張永新）的導演也全都上榜。