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張國立拍戲封路 民眾接孩子被攔怒罵

娛樂新聞組／綜合報導
張國立執導的新電影「朝雲暮雨」因劇組拍戲封路，引發衝突。（取材自微博）
張國立執導的新電影「朝雲暮雨」因劇組拍戲封路，引發衝突。（取材自微博）

中國藝人張國立執導，范偉、周冬雨主演的新戲「朝雲暮雨」近日在江西婺源拍攝，一段劇組拍戲封路，導致路人無法通行和劇組工作人員起衝突的視頻遭曝光。

網易娛樂報導，在下班和學生放學的高峰期，「朝雲暮雨」劇組仍強制封路，拿鐵欄杆阻攔，不讓行人和非機動車通行，準備接孩子放學的家長心急如焚。

視頻中，一位騎著摩托車的中年男子嚷著「我小孩在那裡上學，開玩笑嘛你這是。」目測是要去學校接孩子放學，但他的車被一位戴著黑色棒球帽的年輕男子強行擋住。

據報導，工作人員還用鐵欄杆直接把路給封起來，一位穿著黑色衣服的大叔指著人群大喊「別讓他過」。一位女士非常憤怒，直接質問劇組人員「誰叫你們攔住的？」 最後市民還是不顧阻攔強行通過，現場爭吵聲、質問聲不絕於耳，加上當時還在淅淅瀝瀝下著小雨，整個畫面可以說是混亂不堪，衝突不斷。

隨後，婺源交警回應稱：劇組在哪拍就在哪管制。更加引起群眾的不滿。

報導說，據婺源縣交警大隊通告顯示，因為「朝雲暮雨」在東門大橋進行取景拍攝，所以決定對此路段進行臨時車輛管制，在兩天的拍攝時間裡，從上午8時到下午7時，機動車輛都暫時不能通行，行人和非機動車輛分時間通行。

也有網友吐槽要拍戲就自己搭景，占用公共資源不合適。

張國立執導的新電影「朝雲暮雨」劇組拍戲封路。（取材自微博）
張國立執導的新電影「朝雲暮雨」劇組拍戲封路。（取材自微博）

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