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關曉彤吃播沒吞嚥鏡頭 被疑假吃

娛樂新聞組／綜合報導
有網友質疑關曉彤吞嚥鏡頭被剪，疑似假吃。（取材自微博）
有網友質疑關曉彤吞嚥鏡頭被剪，疑似假吃。（取材自微博）

女星關曉彤宣傳植物肉蛋白比動物蛋白好，近日她分享吃植物肉餡餃子的視頻，因只有咀嚼沒有吞嚥的動作，有網友質疑吞嚥鏡頭被剪，疑是「假吃」，引發爭議。

綜合媒體報導，關曉彤工作室隨後曬出三分鐘的視頻否認假吃：「吃播分享不存在假吃，因時長原因刪除了部分鏡頭。產生不必要的誤會，原發布視頻已刪除。 」視頻中，關曉彤大口吃著水餃，毫無偶像包袱。

然而，有網友指出植物肉是人為加工產品，比普通肉類貴很多，她之前分享的美食也有很多肉類。

就在此前，關曉彤也曾分享了自己近期的劇組午餐，健康的搭配曾引起網友廣泛討論。

香港01報導，作為人氣高的偶像代表，范丞丞、關曉彤所到之處都現人山人海，但近日網上卻傳出他們在南京大學取景拍戲時竟遭到冷待，現場無人圍觀非常尷尬，還疑在校內招募臨時演員時沒有人報名等。

據網友的爆料指出，范丞丞﹑關曉彤等人在南京大學取景拍攝電視劇「曾少年」，難得有時下人氣高的明星現身校園拍戲，想必會引起學生的追捧，但現場不但沒出現暴動追星人潮，學生們即使見到都沒有多看兩眼，視他們不存在似的直行直過。亦傳出劇組在校園內發出招募群演的通告，開出75元人民幣一位拍攝 ，沒想到等了一整天都沒有人前去報名。

對此，許多網友不禁激讚，果然高材生就是不一樣，有自主同自我的個性不會盲目追星，為年輕人樹立了好榜樣。

眼見傅聞愈演愈烈，劇集「曾少年」的總出品人張小波就立即在微博發文澄清：「我們在南大從未招募過群演，已固定證據，等着我告你吧，絕不姑息。」

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