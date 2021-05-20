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佟麗婭離了腥夫 陳思誠：換一種身分守護

娛樂新聞組／綜合報導
陳思誠（右）和佟麗婭官宣離婚，昔日甜蜜不再。（取材自微博）
陳思誠（右）和佟麗婭官宣離婚，昔日甜蜜不再。（取材自微博）

中國女星佟麗婭在2011年與導演陳思誠結婚，2017年男方卻被爆與兩女過夜，之後兩人雖仍照常過夫妻生活，卻頻傳離婚，520當天，兩人宣布離婚，佟麗婭以11個字告別婚姻：「人間值得，未來可期，謝謝你。」陳思誠也發文：「故事告一段落。」

據悉，佟麗婭與陳思誠是經楊冪介紹相識相戀。5月20夫妻倆同步發文證實離婚，消息一出立刻登上熱搜第一，震撼演藝圈。

現年35歲的佟麗婭，因出演「母儀天下」，被網友狂讚是「最美趙飛燕」。2014年她與陳思誠結婚，婚後育有一女「朵朵」。三年前陳思誠被爆帶兩女開總統套房過夜，出軌事件引起外界一陣譁然，之後陳思誠的形象跌入谷底，被網友痛罵渣男。雖然事後佟麗婭選擇原諒腥夫，但婚變消息仍頻傳，兩人選在520這天公布離婚訊息，證實婚變傳聞。

陳思誠上傳佟麗婭和小孩一起躺在沙發上享受天倫之樂的照片，稱「換種身分守護」。（取...
陳思誠上傳佟麗婭和小孩一起躺在沙發上享受天倫之樂的照片，稱「換種身分守護」。（取材自微博）

陳思誠隨後也在微博發文表示，這段從2011年開始的戀情、2014年舉行的婚禮，已正式在2020年畫下句點，「故事告一段落。」他上傳佟麗婭和小孩一起躺在沙發上享受天倫之樂的照片，並有感而發地說：「你們永遠是我最愛的人，換種身分守護。」顯見兩人似乎是和平分開。

兩人離婚消息一宣布，四年前陳思誠被爆與兩女過夜再度衝上熱搜。而往昔陳思誠在結婚典禮上的誓言「結婚，就不會離婚！老婆，只有這一個！」讓網友十分唏噓。

盤點陳思誠、佟麗婭9年情
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導演 中國 楊冪

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