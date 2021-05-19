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林心如居家防疫秀廚藝天分 為霍建華加辣

記者楊起鳳╱綜合報導
林心如難得展現自己煮菜的天分。（本報資料照片）
林心如難得展現自己煮菜的天分。（本報資料照片）

台灣疫情升溫，不少明星紛紛取消工作、宅在家裡防疫林心如日前曬出防疫日常，貼上多張讓人口水直流的料理照片，笑稱：「終於再沒有藉口逃避煮菜這件事了。」

林心如驕傲地透露，這幾天意外發現自己很有做菜的天分。她提到，平時只做一道菜就得花上好幾個小時的她，在這段居家期間，在不用看教學影片的情況下，每餐都可以做出3道以上的美味料理。她表示，自己在手機裡下載了一堆生鮮網購的App，並天天絞盡腦汁想菜色，連最不愛吃的茄子都煮出來了，「實在很感人。」她的做菜天分連自己看了都會怕。

有許多細心的網友發現，林心如幾乎在每道菜裡都加了辣椒，一度以為是女兒小海豚被訓練吃辣，她也大方回應：「是大的那一隻」原來是老公霍建華愛吃辣的關係。

林心如防疫期間在家大展廚藝。（取材自臉書）
林心如防疫期間在家大展廚藝。（取材自臉書）

反觀香港疫情稍有緩和，之前多留在家中湊女的楊茜堯（前名楊怡）近日也與陳山聰父子及陳敏之相約一聚，更帶同一歲女兒「小珍珠」見見好友，楊茜堯留言表示約了幾次才成功見面。她說：「約了又約，約了又約，終於見面啦！我們這些父母都是長不大的孩子，希望孩子們長大後都要像我們一樣，繼續相親相愛。 」

林心如 疫情 防疫

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